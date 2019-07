Meßkirch – Der Schulchor der Grafen-von-Zimmern-Realschule Meßkirch hat das sich dem Ende zuneigende Schuljahr zum Anlass genommen, ein Musical aufzuführen. Die Schule berichtet in einem Pressetext: Nach drei intensiven Probentagen brachte das Ensemble das Stück „Bauchgefühl“ von Diana Weber und Janik Hüsch auf die Bühne. Einstudiert wurde das Musical mit Schülern der Klassen 5 bis 9, auch in diesem Jahr wieder von Melanie Rohs und Mathias Dreher.

Frau Dr. Schlaumeier (von links) alias Sophia Ott und der Vizeweltmeister im Kopfrechnen, Bastian, alias Léon Ramspeger führen mit Moderator Nikolai Ott ein Gespräch über Schulzeit-Verkürzung. | Bild: Grafen-von-Zimmern-Realschule Meßkirch

Vor Beginn der Aufführung erläuterten Rektor Steffen Heyden und die beiden Lehrer in einem kurzen Gespräch auf der Bühne, was die Zuschauer zu erwarten hatten und wie die Schüler auf die Vorstellung hingearbeitet hatten. Die Halle war zu einem Fernsehstudio umgewandelt worden. Neben den Zuschauerrängen gab es bunte Sitzplätze für die Talkshow-Gäste. Außerdem stand der Kameramann (Nikita Günther) auf der Bühne. Auch die Technikgruppe (ebenfalls Schüler der Klassenstufen 7-9) war natürlich mit von der Partie und unterstützte die Szenerie durch passende Bilder und sorgte für den passenden Ton.

Meßkirch 58 Meßkircher Realschüler sind reif für einen neuen Lebensabschnitt Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Erkennungsmelodie begrüßten die beiden Moderatoren (Nikolai Ott und Maria Stump) die ersten Talkshowgäste. Darunter waren Jugendliche, die aufgrund der Schulzeitverkürzung keine Zeit mehr für Hobbys und Vereine haben, aber auch der arrogante Bastian (Léon Ramsperger), der als Vize-Weltmeister im Kopfrechnen irgendwann entgeistert die Bühne verließ, weil man ihm sämtliche sozialen Kompetenzen absprach.

Meßkirch Schüler fordern mehr Klimaschutz: Rund 50 junge Umweltaktivisten protestieren in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

In der zweiten Talkrunde bekamen die Zuschauer Einblick in die schwierige Rolle der Frauen, die einen Spagat zwischen Familie und Karriere machen müssen. Unter anderem trat Christopher (Zsombor Fodor) als Gast auf, der seiner Freundin Janine (Anja Bienert) vor laufender Kamera einen Heiratsantrag machte und mit ihr zusammen gekonnt ein Liebeslied zum Besten gab.

Meßkirch Berufsinfo auf mehr als vier Rädern: Discover-Industry-Truck macht Station an der Grafen-von-Zimmern-Realschule Das könnte Sie auch interessieren

Es folgten die Themen Schönheitswahn, Bagatellkündigungen sowie das Altwerden. Hier wurde ein selbst gedrehter Film eingespielt, der das eine oder andere Schmunzeln in die Gesichter der Zuschauer zauberte. Im Schlusslied wurden nochmals alle Fragen aufgeworfen und das Publikum zum Nachdenken angeregt. Beinahe alle 28 Darsteller hatten Solostücke beziehungsweise Solopassagen zu singen und meisterten diese sehr gekonnt. Unterstützt wurden die Sänger von Julian Kramer am Tenorhorn, Simon Schweikart am Schlagzeug sowie Musiklehrer Mathias Dreher am E-Piano.

Musical spült 400 Euro in die Spendenkasse

Es kamen knapp 400 Euro an Spendengeldern zusammen, die zur Hälfte dem Patenkind Laica auf den Philippinen und zur anderen Hälfte dem Chor zugutekommen.