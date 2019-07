von Hermann Peter Steinmüller messkirch.redaktion@suedkurier.de

Wintergerste ist schon abgemäht

Die Wintergerste ist unter den scharfen Schneidemessern der Mähdrescher bereits gefallen. Jetzt sind die anderen Getreidearten und der Raps an der Reihe, geerntet zu werden. Auf diesen Nenner bringt die Landwirtschaftsverwaltung im Sigmaringer Landratsamt den augenblicklichen Stand der Erntearbeiten im Kreisgebiet. Bei Raps und Weizen deuten erste Ernteergebnisse darauf hin, dass als Folge der Trockenheit im Juni mit Ertragseinbußen gerechnet werden muss. Sowohl Menge als auch Qualität leiden unter dem fehlenden Regen. Gerhard Gommeringer vom Landratsamt erläuterte: „Für die Gerste sind die Ergebnisse im Landkreis vielerorts leicht unter den Erträgen vom vergangenen Jahr. Wir erwarten aber, dass sie immer noch im langjährigen Mittel liegen.“

13 bis 15 Euro für 100 Kilogramm

Wie der Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft weiter mitteilt, bewegen sich die Preise, die die Landwirte für diese Getreideart bekommen, ebenfalls noch im Rahmen des Durchschnitts der Vorjahre. Konkret bekamen die Landwirte pro 100 Kilo zwischen 13 und 15 Euro. Das entspricht einem Tonnenpreis von 130 bis 150 Euro. Wintergerste und Winterweizen sind nach Auskunft Gommeringers die wichtigsten, weil am meisten angebauten Getreidearten in der Region. Beim Weizen befürchtet die Landwirtschaftsverwaltung, dass als Folge der Trockenheit die Körner kleiner sind als sonst üblich ausfallen.

Drei Mähdrescher im Einsatz

Eine Hochsaison an Arbeit ist die Erntezeit für den Leibertinger Landwirt Alexander Biselli nicht nur, weil auch seine Getreide- und Rapsbestände zeitgerecht unter Dach und Fach gebracht werden müssen. Zusammen mit seinem Vater Anton Biselli hält der Leibertinger drei Mähdrescher vor, mit denen Vater, Sohn und zwei vorübergehend eingestellte Arbeitskräfte im Auftrag anderer Bauern deren Felder abmähen. Zwei der Maschinen sind im Zehn- bis Zwanzig-Kilometer-Radius um Leibertingen herum im Einsatz. Das dritte Erntefahrzeug sorgt am Bodensee für Stoppelfelder. Der junge Landwirt verfügt deshalb über einen Überblick weit über die Leibertinger Dorfgrenze hinaus.

Die Getreideernte läuft in der Region Meßkirch gegenwärtig auf Hochtouren. Bilder: Hermann-Peter Steinmüller | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Staub gelangt ins Motorinnere

Die Trockenheit hat für Biselli zwei Gesichter. Die Erntearbeiten seien bei trockenem Wetter deutlich einfacher, beschreibt der Leibertinger seinen gegenwärtigen Arbeitsalltag. Allerdings gibt es bei dieser Feststellung eine Einschränkung. Mit den trockenen Getreidehalmen und Ähren gelangt gleichzeitig Staub ins Innere des Mähdreschers in die Nähe des heißen Motorbereichs. Biselli: „Damit steigt die Brandgefahr, weil sich der Staub an der heißen Fläche entzünden könnte.“ Deshalb werden die riesigen Vollernter vor dem Einsatz mit einem Druckluftgebläse von Staub und Schmutz befreit. Diese Vorsicht habe auch in Jahren mit ausreichendem Regen dafür gesorgt, dass die Bisellis noch nie einen Brandschaden zu verbuchen hatten.

Weiden sind ausgezehrt

Das andere Gesicht der Trockenheit sind für den Getreidebauer die Auswirkungen der Trockenheit auf seine eigenen Bestände. Er berichtet: „Wir bauen selbst auf rund 160 Hektar Getreide und Raps an, davon etwa ein Drittel Wintergerste.“ Biselli kann die Einschätzung der Landkreisverwaltung über die Folgen des ausbleibenden Regens aus eigener Erfahrung bestätigen. Bei der Wintergerste spiele es eine Rolle, dass der Mai sehr nass gewesen sei und die Pflanzen deshalb genügend Wasser bekommen hätten. Das fehlende Nass macht dem Leibertinger auch in anderer Hinsicht Probleme. Biselli: „Unsere Longhornrinder finden auf der Weide wegen der Wasserknappheit keine Nahrung mehr.“ Sie müssen mit frisch geerntetem Wiesengras gefüttert werden.

Saaten von der Alb

Können sich die Landwirte vor den Trockenschäden schützen? Auf diese Frage antwortet Gerhard Gommeringer mit dem Hinweis auf neuere Getreidesorten. „Grundsätzlich reagieren alle Getreidesorten mit Ertragsabfall bei Trockenheit„, erklärt der Agrarfachmann, „Es gibt allerdings Sorten, die durch frühere Reife oder durch ein höheres Wasseraneignungsvermögen mit der Vorsommertrockenheit etwas besser zurechtkommen als bisherige Sorten.“ Die Landwirtschaftsverwaltung empfehle den Bauern in jedem Fall, die Feuchtigkeit des Winters zu nutzen und deshalb möglichst früh auszusäen. Das Risiko eines Ernteausfalls könne, so Gommeringer, durch den Anbau verschiedener Kulturen gestreut werden. Der Sigmaringer fügt hinzu: „Wichtig ist auch, den Boden intakt zu halten, damit er das Wasser gut speichern kann“. Praktiker Alexander Biselli ist in Sachen neue Getreidesaaten eher abwartend. Bisher, so der Landwirt, setze er die Saaten ein, die sich bisher auf der Alb bewährt haben. Er schränkt aber ein: „Wenn die Trockenheit üblich werden sollte, wäre der Griff zu den neuen Sorten zu überlegen.“