Wie man Konflikte friedlich und wirksam lösen kann, darüber informierte die Psychologische Beraterin und Krankenschwester Manuela Barmet im Seminarraum des Meßkircher Schlosses. Sie orientierte sich in ihren Ausführungen an der "gewaltfreien Kommunikation" des international bekannten Konfliktmediators und Gründers des Center for Nonviolent Communication Marshall B. Rosenberg, ließ Beispiele aus dem Alltag einfließen und gab den zahlreichen Zuhörern wertvolle Tipps, wie Aggression und negative Gefühlsgewalt aus Gesprächen genommen werden kann.

Um einem Gespräch den emotionalen Zündstoff zu nehmen, müsse man zum einen analysieren, warum man selbst emotional reagiere, zum anderen, was den Gesprächspartner dazu bewegt, ungehalten, angriffslustig oder unfair zu sein. Wichtig sei es, so Manuela Barmet, dass man sich klarmache: "Im Moment hat das Verhalten meines Gegenüber nichts mit mir zu tun." Er oder sie sagt etwas, meint jedoch etwas anderes. Komme das Kind beispielsweise von der Schule und schimpfe über das Essen, könnte die Mutter, die zeitaufwändig und liebevoll gekocht hat, wütend sein. Frage sie ihr Kind jedoch, warum es so aufgebracht ist, bekomme sie eine Erklärung für die Gefühle und merke, dass diese mit dem Essen nichts zu tun haben. Eine überlegte Reaktion gibt die Möglichkeit, über die tatsächlichen Ursachen zu sprechen und sie aus dem Weg zu räumen.

Um zu veranschaulichen, welche Faktoren sich auf den Gemütszustand des Menschen auswirken, erklärte Barmet die Bedürfnispyramide nach Maslow, auf denen die physiologischen Bedürfnisse, die Sicherheits-, die Individualbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse und die Selbstverwirklichung hierarchisch von unten nach oben angeordnet sind. Diese gesamten Aspekte formen das emotionale Spektrum.

"Warum soll ich immer die Verständige sein", wollte eine Zuhörerin wissen. Es gehe vor allem darum, sich selbst durch einen verbalen Angriff nicht verletzen zu lassen, erklärte Barmet, und sich zu stärken. "Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nichts, dann nehme ich diese Rolle ein", warnte sie.

