von Stefan Blanz

Schon am Samstagvormittag herrschte geschäftiges Treiben in der Innenstadt. Bereits gegen 10 Uhr präsentierten sich die ersten Stände, während andere eher noch nicht so recht vermittelten, dass sie die Eröffnung bis 13 Uhr hinbekommen. Doch Sorge war unbegründet: Pünktlich war „elles griicht“. Auch das Wetter hatte ein Einsehen. Nachdem nach den Prognosen der Vorwoche mit Dauerregen gerechnet werden musste, gab es einen Umschwung und das Stadtfest 2019 blieb trocken und warm.

Gekonnt wie eh und je zapfte Bürgermeister Arne Zwick unterstützt von der Jugendkapelle und Sohn Malte das Holzbierfass auf dem Saumarkt an. Mit zwei, drei Schlägen war der Bierhahn im Fass und das Stadtfest eröffnet. Lobende Worte gab es dabei vom Schultes für die neue Tourist-Info-Chefin Kerstin Diehm, die das Stadtfest das erste Mal organisierte und die Aufgabe meisterte. Naturgemäß fand das Freibier dankbare Abnehmer und die Bürgerschaft konnte in wonnige Stunden starten. „Des machet se emmer guat“, sagt Klaus mit einem Lächeln. Seine Frau Edith und er versorgen sich immer das ganze Wochenende auf dem Stadtfest und genießen die vielen Spezialitäten an den Ständen.

Das erste große Highlight war wie immer der Stadtlauf. In mehreren Disziplinen spurteten 208 Läufer durch die 750 Meter lange Schleife vom Holzmarkt zur Jahnstraße und über die Hauptstraße zurück in Richtung Rathaus. Unter der gekonnten Moderation von Martina Mühlherr machten die Läufer der Volksbank den optisch auffälligsten Eindruck, als sie geballt den Hobbylauf zum Warmlaufen für die anderen Startdiszilinen sorgten. Viel Applaus gab‘s für alle Läufer, unter denen vereinzelte schnell merken mussten, dass man hier ohne Vorbereitung nicht schmerzfrei durchkommt. „Fest schaffen“ lautete die Devise für die vielen Helfer, die teils für ihre Vereine, teils privat für ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken und Krämerwaren sorgten, während auf den Bühnen in der Stadt ebenso vielfältige Musikdarbietungen die Gäste unterhielten. Einen Wehmutstropfen gab‘s allerdings für den Grünen Baum: Wenig förderlich für die gute Laune mussten Petra, Martin und ihre Gäste die Absage des Samstag-Gigs hinnehmen. Der Schlagzeuger hatte sich die Schulter gebrochen und so konnte die Band nicht anreisen. Alex nahm‘s mit Humor: „Hättet se ebbes gsait, i ka doch Schlagzeug spiela“. So verlagerte sich das Geschehen dieses Jahr stärker ins Zentrum der Kernstadt, denn auf den anderen Bühnen lief alles programmgemäß. Alle nahmen sich Zeit für Unterhaltungen und es wurde gefeiert bis tief in die Nacht.

Keine Müdigkeit vortäuschen lautete die Devise am nächsten Morgen. „So, ka mer scho uff sei?“, lautete die gängige Begrüßung. Dem guten Vernehmen nach soll aber am gesamten Festwochenende kein Schädel so dick gewesen sein, dass er nicht mehr durch die engen Gassen der Stadt gepasst hätte. Punkt 11 zog der Meßkircher Fanfarenzug im Gänsemarsch vom Holzmarkt vorbei an der neuen SÜDKURIER-Redaktion zum Saumarkt und ließ so manchem Gemüt den kalt-fröhlichen Schauder über den Rücken laufen. Begleitet von viel Applaus gab es eine 30minütige Vorstellung auf der Bühne und die ersten Biere wurden gezapft. Zu den weiteren Attraktionen am Sonntagvormittag gehörte die Jiu Jitsu-Aufführung des Sportclubs. Zwischen Tanz und Kampf präsentierten die Sportler die „sanfte Kunst“ genannte waffenlose Selbstverteidigung, während auf der Rathausbühne Tschäss Bräss ihre zweite Vorstellung gaben und die Musikkapelle Inneringen für die Gäste vor dem Zunfthaus ihr Können zeigte. Das Stadtfest endet am Montagabend mit dem Feierabendhock ab 18 Uhr.