von Karl Mägerle

„Es ist mir immer wieder eine besondere Freude, den Kindern das Wort Gottes näherzubringen und die passenden Bibelstellen kindergerecht zu erklären“, sagt Initiatorin Reinhilde Hägele über die Kinderkirche Regenbogenland.

Die Themen sind das sonntägliche Evangelium oder auch der aktuelle Anlass der kirchlichen Hochfeste. „Wir erzählen die Geschichten so, dass die Kinder mitmachen und sich auch einbringen können.“ Wenn Reinhilde Hägele von wir spricht, so sind es noch drei jungen Frauen aus Menningen und Ringgenbach, die sich als Team für die Kinderkirche, die im Jahr zwischen sechs und acht Mal stattfindet, jeweils an einem Freitagnachmittag mit den Kindern bei einem Begrüßungslied in der Pfarrkirche St. Johannes d.T. in Menningen treffen.

Wanderung in die Natur

15 bis 18 Kinder im Alter von vier bis neun Jahren aus der gesamten Seelsorgeeinheit Meßkirch/Sauldorf nehmen daran teil. Mit viel Abwechslung, gemeinsamem Singen, Beten und mit großer Aufmerksamkeit verfolgen sie die jeweilige Bibelgeschichte von Jesus und seiner Botschaft. Die in verständlicher Art und in einer netten Gemeinschaft den Kindern erklärt wird. Den Abschluss bildet eine kleine Wanderung in die Natur zur 14 Nothelfer-Kapelle oder in den Gemeindesaal. Da gibt es viel Spaß und Freude bei den Rollenspielen, beim Basteln und Werkeln.

Dazu gehört natürlich auch gemeinsames Essen und Trinken, wie zuletzt bei einem kleinen Grillfest im Garten bei den Familien Moser und Lilienthal. Für eine besondere Überraschung sorgten Reinhilde Hägele, Simone Walz, Daniela Moser und Bettina Lilienthal mit Grillwürstchen, frischem Fladenbrot und Getränken an dem hochsommerlichen Nachmittag. Bevor die Kinder abgeholt werden, wird das „Vaterunser“ gebetet und ein gemeinsames Segenslied gesungen.

Kinder machen gerne mit

Die Kinderkirche ist mit viel Vorarbeit verbunden, macht das Team deutlich. „Doch auch wir haben viel Freude daran, wenn die Kinder mitmachen und immer wieder gerne zu uns kommen“, sagt Reinhilde Hägele abschließend.