Bei drei Neinstimmen und einer Enthaltung entschied sich der Meßkircher Gemeinderat für den Vorschlag der Verwaltung, einen abbaubaren Windschutz bei der Kapelle auf dem Friedhof zu errichten und beendete somit eine jahrelange Diskussion um eine bauliche Veränderung der dortigen Situation, die bei Beerdigungen immer wieder für Unmut unter den Trauergästen geführt hatte.

Die beiden Skizzen von Stadtbaumeister Thomas Kölschbach zeigen Ansichten des geplanten Windschutzes bei der Friedhofskapelle. Vorlagen: Stadt

Bürgermeister Arne Zwick erläuterte, dass es sich um einen Stahlrahmenkonstruktion handeln werde, an die Rollos angebracht werden könnten, um die Trauergäste vor Wind zu schützen. Die Rollos könnten je nach Bedarf herabgelassen werden und würden bis zu acht Windstärken aushalten. Die Ecken sollten gepflastert und es sollten Bänke dort aufgestellt werden. Bei Bedarf könne die gesamte Konstruktion auch abgebaut werden, informierte Zwick weiter und schloss an, dass die Umsetzung der Maßnahme für den kommenden Herbst vorgesehen sei. Zwick sprach von einer moderaten, sinnvollen Lösung. Davon, ein Dach mit einzuplanen, sei Abstand genommen worden. Denn dann wäre die Konstruktion zu massiv geworden.

Leichenhalle würde nicht unter einer Million Euro kosten

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Martina Mülherr verwies darauf, dass eine solche Konstruktion nicht die Endlösung sein könne und stellte die Frage in den Raum, wie die Situation für Trauerfeiern auf dem Friedhof insgesamt verbessert werden könne. Zwick stimmte zu, hielt aber fest, dass die nun vorgeschlagene Variante besser als gar keine Lösung sei und setzte hinzu: "Eine neue Leichenhalle ist für unter eine Million Euro nicht zu bekommen" und deren Bau ginge dann auch nicht an der für Aussegnungsfeiern bislang genutzten Stelle auf dem Friedhof.

"Diese halbe Lösung gefällt mir nicht"

Dennoch gab es weitere Kritik an der nun verabschiedeten Lösung unter den Gemeinderäten. Patricia Hutla (Freie Wähler) hielt so fest: "Diese halbe Lösung gefällt mir nicht" uns sprach sich zusätzlich für ein mobiles Dach aus. Auch Joachim Bach, Vorsitzender der Freien Wähler-Fraktion, hielt fest: "Nur ein Windschutz, das ist zuwenig." Und er kritisierte, dass das Anbringen eines Regenschutzes mit der jetzt geplanten Konstruktion in Zukunft nicht umsetzbar sei.

Die Rollos sollen je nach Bedarf eingestellt werden können. Bei Bedarf soll die gesamte Anlage auch abgebaut werden können.

Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, die schon seit Jahren für einen besseren Schutz der Trauergäste vor der Witterung eintritt, hielt fest, dass für die nun vorliegende "bescheidene Anlage" viele geschützt würden und es nicht möglich sei, alle Trauergäste vor Wind und Wetter zu schützen. "Ich hoffe, dass die Bevölkerung das anerkennt."

Keine Einschränkung vor der Kapelle

"Die Situation lässt sich nicht optimal in den Griff kriegen", setzte Bürgermeister Arne Zwick dem hinzu. Mit der jetzt gefundenen Lösung gebe es aber eine deutliche Verbesserung und wenn die Trauergäste vor starkem Wind geschützt sind, ließen sich auch Regenschirme im Bedarfsfall nutzen, was bisher zu Problemen geführt hatte. Zwick wies auch darauf hin, dass es in Sachen Funktionalität zu keinen Einschränkungen bei der Kapelle kommen werden, da der Platz nach wie vor befahrbar sein werde.

Ein Rückblick Als eine Herzensangelegenheit bezeichnete Christa Golz das Thema einer Überdachung und eines Windschutzes bei der Friedhofskapelle während der Haushaltsdebatte 2017 und bereits in einem SÜDKURIER-Interview sieben Jahre zuvor, im Jahr 2010, hatte sie darauf hingewiesen, dass der Friedhof der höchste Punkt in Meßkirch sei, an dem es entsprechend kalt werden könne und sich für einen Windschutz ausgesprochen. Bei Minusgraden und Wind von allen Seiten eine Stunde vor der Kapelle ausharren zu müssen, sei für Besucher von Beerdigungen schlimm und eine Zumutung. "Es muss möglich sein, hier etwas zu tun, auch wenn die Kapelle unter Denkmalschutz steht", forderte sie. Bürgermeister Arne Zwick hatte in der Vergangenheit immer wieder darauf verwiesen, dass alle bisherigen Anläufe seitens der Stadt, hier Abhilfe zu schaffen, immer am Denkmalschutz gescheitert waren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein