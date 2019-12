Heiligabend kann kommen und wird bei Anita und Alexandra in Familientradition begangen. „Dieses Jahr hat sich mein Mann extra am 23. Dezember freigenommen, damit er die Tannenbäume für Weihnachten schlagen kann“, erzählt Alexandra. Jetzt stehen sie bereits und sind festlich geschmückt. „Ich selbst mag es ganz bunt und es darf auch richtig kitschig sein“, sagt Alexandra lachend.

Anita und Alexandra mögen es ganz romantisch an Weihnachten, dazu gehört der Kerzenschein. Am Baum hingegen leuchtet es elektrisch. | Bild: Hofmann Management GmbH

Wichtig seien ihr Sterne und Kugeln und ganz viele Lichter am Baum. Von richtigen Kerzen haben sie sich aber schon lange verabschiedet, das sei viel zu stressig. Ihre Schwester Anita bevorzuge eher einen harmonisch wirkenden Schmuck mit gedeckten Farben. „Normalerweise haben wir jedes Jahr sehr originelle Bäume, da wir immer spät dran sind“, amüsiert sich Alexandra. Bei den bis dahin übrig gebliebenen Bäumen sei an eine akkurate Pracht nicht mehr zu denken, sondern man müsse sich beim Schmücken dem seltsamen Wuchs kreativ anpassen.

„Der Baum steht bei uns bis in den Februar.“ Alexandra

Wenn es davor auch noch so anstrengend war, der Heiligabend ist bei Hofmanns echt gemütlich, wie Alexandra erzählt. Mittags kämen immer viele Freunde vorbei, um schöne Weihnachten zu wünschen. Am Nachmittag geht die Familie in den Kindergottesdienst in Meßkirch. So bildet die Weihnachtsgeschichte eine schöne Einstimmung auf den Abend.

Die Hildas gehören für Anita und Alexandra unbedingt in die Plätzchenauswahl für Weihnachten. | Bild: Hofmann Management GmbH

„Bei uns gibt es an Heiligabend traditionell Fondue, das macht den Kindern unglaublich viel Spaß, und es ist das Essen, bei dem wir am meisten Zeit füreinander haben“, erzählt Alexandra. Das Fondue-Gerät sei sozusagen dreistöckig: Oben kommt das Fleisch zum Garen in die Brühe, in der Mitte ist eine heiße Steinplatte, auf der gebraten werden kann, und ganz unten kann man kleine Pfännchen mit Leckereien hineinschieben, um sie zu erhitzen beziehungsweise zu überbacken.

„Meine Kinder sind dieses Jahr musikalisch mit dabei.“ Alexandra

Nach dem Essen wird erst einmal gesungen. „Meine Kinder sind musikalisch mit dabei. Der Kleine spielt Akkordeon und der Große spielt E-Gitarre“, erzählt die Sängerin. „Mal sehen, was daraus entsteht“, fügt sie schmunzelnd an. Nach dem Essen und Singen folgt dann die Bescherung. Die Schwestern legen jedoch nicht viel Wert auf gekaufte Geschenke, sondern sie lieben Selbstgebasteltes. „Wir finden es toll, wenn sich jemand schöne Gedanken zu dem Geschenk gemacht hat“, beteuert Alexandra. Das könne ein Gutschein für einen schönen Abend sein oder eine leckere selbst gemachte Marmelade.

Klingende Bergweihnacht: Das sind die Tournee-Daten von Anita und Alexandra 27. Dezember 14 bis 17 Uhr in Bad Krozingen; 20 bis 23 Uhr in Monswiller/Elsass 28. Dezember 14 bis 17 Uhr in Baiersbronn; 20 bis 23 Uhr in Bühlertal 29. Dezember 14 bis 17 Uhr in Tuttlingen; 20 bis 23 Uhr in Singen 30. Dezember 20 bis 23 Uhr in Ettenheim

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag verlagert sich das Geschehen bei Anita und Alexandra nach draußen. Im stimmungsvollen Licht von Schwedenfeuern wird draußen gegrillt. Die Kinder können sich am Lagerfeuer ein Stockbrot grillen und bekommen Punsch. Die Erwachsenen dürfen sich am heißen und weißen Glühwein wärmen, bis das Grillgut den perfekten Zustand erreicht hat. Der Glühwein wird im Hause Hofmann mit Weißwein und Apfelsaft zubereitet und ist jedes Jahr der Hit.

Und so werden sie zubereitet. | Bild: Hofmann Management GmbH

Im Gegensatz zu anderen Familien, die ihren Weihnachtsbaum bereits in der Adventszeit leuchten lassen, bereiten Anita und Alexandra ihre Bäume erst für Heiligabend vor. „Dafür stehen sie bei uns ganz, ganz lange, oft bis in den Februar hinein“, erzählt Alexandra.

Rezept für den weißen Glühwein Zutaten (Menge für fünf Gläser): 0,7 Liter Weißwein (am besten trockenen, zum Beispiel Weißburgunder), 250 Milliliter Apfelsaft, 3 Nelken, 1 Zimtstange, 2 Sternanis, 3 Esslöffel Zucker, 1 Bio-Orange.

Zubereitung: Orangen waschen, in Scheiben schneiden und anschließend je ein bis zwei Scheiben in die Gläser geben. Den Weißwein zusammen mit dem Apfelsaft, den Gewürzen und dem Zucker in einem Topf langsam erhitzen. Der weiße Glühwein sollte nicht kochen, da der Alkohol ab 78 Grad anfängt zu verdampfen. Zum Schluss die größeren Gewürzstücke aus dem Topf entfernen und den weißen Glühwein in die Gläser gießen. Tipp: Wer möchte, gibt einen Schuss weißen Rum oder Orangenlikör hinzu.

Das Abbauen gleicht wieder einem großen Fest, zu dem auch Freunde ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume mitbringen. Die liefern ein wunderbares knisterndes Lagerfeuer im Garten, in das die Kinder ihr Stockbrot halten können. Dazu gibt es für die Erwachsenen, da auch im Februar die Hände an einer Köstlichkeit gewärmt werden wollen, den traditionellen weißen Glühwein.