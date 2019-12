von Karl Mägerle

Der Seniorchef Manfred Haug empfiehlt sowohl Gänse als auch Puten als Festtagsbraten. Aber der Familienrat, sagt er verschmitzt, damit meint er seine Ehefrau Andrea, habe dieses Jahr für eine Gans entschieden. „Die Zubereitung mit dem richtigen Rezept das ist ein Fall für sich, da halte ich mich raus“, lacht Haug. Es gebe da eine große Vielfalt und jede Hausfrau habe zumeist ihr eigenes Rezept. „Ich überwache das Ganze und genieße dabei ein Gläschen Wein“, lacht der Geflügelzüchter, den man in Rohrdorf und der Region nur „Manne“ nennt.

Im Kühlraum wird die Ware verkaufsfertig hergerichtet. Sauberkeit ist dabei für Tobias Haug und Seniorchef Manfred Haug (von links) höchstes Gebot. | Bild: Karl Mägerle

Ab Ende Oktober mit der Martinsgans, wie auch im Dezember mit dem Weihnachtsbraten, egal ob Gans oder Pute, auf seinem Hof bedeute das immer wieder besonders intensive Arbeitswochen. Der Einzugsbereich vom Geflügelhof Haug, der mit einer der Größten im süddeutschen Bereich ist, geht vom Bodensee bis in den Großraum von Stuttgart. Neben dem Großhandel, Metzgereien, Gastronomie werden auch Wochenmärkte beliefert. Dies zeigt auch die Expansion des Unternehmens, das Mitte der 1970-er Jahre im Stall des landwirtschaftlichen Anwesens mit 200 Truthühnern mitten im Dorf begann. „Es war nicht ganz einfach“, wie Manfred Haug die Anfangsjahre in Erinnerung hat. Es ging nicht nur ums Verkaufen, auch die Aufzucht verlangte besondere Kenntnisse.

Geflügel zu Beginn nicht so beliebt

Damals war das Putenfleisch noch nicht so hoch im Kurs. Zwischenzeitlich weiß man den Nährwert von Geflügelfleisch zu schätzen. Die Nachfrage ging von Jahr zu Jahr nach oben, sodass in den 1980-er Jahren die erste Aussiedlung der Stallanlage erfolgte. Zwei weitere Ställe wurden in den folgenden Jahren in Betrieb genommen. Die ermöglichten es, dass die Familie Haug eine größere Anzahl Tiere in den tiergerechten Anlagen aufziehen konnte.

Nachhaltige Bewirtschaftung

„Wir legen seither auch großen Wert darauf, dass aus unserem landwirtschaftlichen Betrieb, der nachhaltig vom Sohn Tobias Haug bewirtschaftet wird, heimisches Getreide, Weizen und Mais zur Fütterung bereit steht“, so Manfred Haug im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Preisverfall um das Jahr 1990 erforderte eine gewisse Umstellung, sodass neben den Puten auch Gänse mit in das Programm zur Aufzucht und zum Verkauf aufgenommen wurden. Dies ist Hauptaufgabe von Junior Tobias. Jährlich werden seither von Anfang Mai bis Mitte Juni in zwei der großen Ställen Eintagsgänse und Putenküken aufgezogen. Ab der sechsten Woche können die Jungtiere auf der eingezäunten Weide im Grünland den Tag verbringen.

Die Gänse fühlen sich wohl im Freiland. Gegessen werden sie trotzdem. | Bild: Karl Mägerle

Am Abend kommen die Tiere vom Freien wieder in die Hallen. Meist suchen sie ihre Ställe selbstständig auf, obwohl auch eigens dafür ein Hütehund gehalten wird. Im Familienunternehmen widmet sich die Ehefrau Andrea Haug in der Hauptsache dem Büro, der Kommissionierung und dem organisatorischen Ablauf. In einer 200 Quadratmeter großen Kühlhalle wird die Ware bis zum Abtransport gelagert. Die Auslieferung an die Abnehmer im süddeutschen Raum erfolgt mit eigenen Kühlfahrzeugen. Insgesamt ist der Geflügelhof mit zehn Arbeitsstellen besetzt. Davon betreffen sechs Arbeitsplätze den Fuhrpark.

Es muss streng darauf geachtet werden, dass bei der Tierhaltung die EU-Normen eingehalten werden. Dies wird immer wieder stichprobenartig vom Veterinäramt des Landratsamtes Sigmaringen überprüft. Auch die Schlachtungen im hofeigenen EU-Schlachthaus werden stetig genauestens unter die Lupe genommen. Alles geschieht in Abstimmung mit den Landesbehörden und dem Bundesministerium für Verbraucherschutz und Ernährung. Dies gilt auch für die Bewirtschaftung der Stallungen, die nach dem Verkauf der Schlachttiere gesäubert und desinfiziert werden. Dies ist ebenfalls die Aufgabe von Juniorchef Tobias Haug.

Mit den eigenen Kühlfahrzeugen wird die Ware ausgeliefert. Manfred und Tobias Haug (von links) sorgen für schnellen Transport. | Bild: Karl Mägerle

Für die Puten zu Weihnachten wünschen die Kunden ein Schlachtgewicht von fünf bis sechs Kilogramm. Die Schlachttiere sind vorbestellt, sodass zu Weihnachten der Tierbestand ausverkauft ist. Traditionsgemäß ist der Hofladen in Rohrdorf drei Tage vor Weihnachten für den Privatverkauf geöffnet, wo neben den eigenen Puten und Gänsen auch weitere Geflügelspezialitäten, wie auf Vorbestellung Wachtel und Schwarzfederhuhn aus dem Elsass, zum Verkauf angeboten werden. Nach den arbeitsreichen Wochen freut sich die Familie auf ein leckeres Gänsemenü, geruhsame Weihnachtstage sowie einen ruhigen Jahreswechsel.