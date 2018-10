von Karl Mägerle

Meßkirch – Der Adlerplatz in Meßkirch ist immer schon ein beliebter Treff gewesen. Mit der Motorisierung wurde der Adlerplatz zum belebten Flecken, wozu auch das weithin bekannte Autohaus Kramer beitrug, das seinen Sitz am Adlerplatz hatte. Vor über 30 Jahren, 1987, wurde das Autohaus Kramer geschlossen. Es gab keine Nachkommen, die den Betrieb hätten weiterführen können. Doch in den Jahrzehnten zuvor war das Autohaus Ausbildungsbetrieb für viele junge Leute gewesen, als Startrampe ins Berufsleben.

Die ehemaligen Kramer-Mitarbeiter Günter Moser und Christian Böhmer haben es jetzt in die Hand genommen, ein Treffen zu organisieren. Sie erzählen, dass bereits 35 Ehemalige zugesagt hätten. Günter Moser erinnert sich: "Das ehemalige Anwesen am Adlerplatz galt früher als Gasthaus 'zur Hölle' und wurde bei der Übernahme von Albert Kramer Anfang der 30er Jahre in 'Deutsches Haus' umbenannt." Neben dem Betrieb der Gaststätte habe Albert Kramer in den ersten Jahren noch einen Handel mit Nähmaschinen, Fahrrädern und eine kleine Reparaturwerkstätte betrieben.

Gaststätte, Nähmaschinenhandel, Reparaturwerkstatt

Christian Böhmer fügt hinzu: "Die Motorisierung war damals auch in der ländlichen Gegend in den Anfängen, als man beim Albert Kramer schon die ersten Zweiräder kaufen konnte." Das sei später der Anlass gewesen, dass Sohn Ernst Kramer sein Studium als Maschinenbau-Ingenieur machte. Nach seinem Abschluss sei Ernst Kramer in das Geschäft Auto-Kramer eingestiegen, das Vertragshändler der Adam Opel AG wurde.

Früh verkaufte Kramer schon Zweiräder

Christian Moser erzählt weiter: "Kleine Busfahrten sowie Taxifahrten und eine Esso-Tankstelle schlossen sich an und aus dem ehemaligen Gastraum wurden ein Büro und ein Ersatzteillager für Opel." Zwischenzeitlich sei auch das Interesse an Motorrädern gestiegen, sodass die angebaute Werkstätte nicht nur für Autos, sondern auch für Motorräder ausgestattet wurde. Das Unternehmen Kramer habe sich auf die Zweirad-Marken NSU und BMW festgelegt. In den 50ern und 60ern seien Motorräder von A wie Adler bis Z wie Zündapp auf dem Markt gewesen.

Fahrschule Kramer war in der Stadt bekannt

Auch die von Ernst Kramer geleitete Fahrschule sei in der Stadt bekannt gewesen. Das Unternehmen Kramer bot daher in verschiedenen Bereichen Ausbildungs- und Arbeitsplätze an: Büro- und Einzelhandelskaufmann, Verkäufer, Fahrlehrer, Lagerverwalter Kfz-Mechaniker und Tankwart.

Ernst Kramer feierte als Motocrossfahrer Erfolge

Ernst Kramer hatte sich auch auf einem anderen Weg einen Namen gemacht: Er galt als Meßkircher Motosportlegende. In den 50er und 60er Jahren fuhr er mit seiner BMW-R 69-Geländemaschine mit Seitenwagen viele Siege im Motocross ein und galt als ein erfahrener Motocrossfahrer. Die Maschine von Ernst Kramer sowie zahlreiche Urkunden und Pokale sind im Oldtimer-Museum in Meßkirch zu sehen.

Das Programm Das Treffen ehemaliger Kramer-Mitarbeiter findet am Samstag, 27. Oktober, in Meßkirch statt. Gut 35 Ehemalige haben sich bereits angemeldet. Anmeldungen nehmen Günter Moser, Telefon 0 75 75/92 37 75, oder Christian Böhmer, Telefon 0 75 75/37 27, entgegen. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Oldtimer-Museum in Meßkirch. Nach einer Besichtigung des Museums steht ab 16 Uhr ein gemütliches Beisammensein im Hotel "Adler-Alte Post" in Meßkirch auf dem Programm.

