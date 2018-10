von SK

Vom Vorwurf der unerlaubten Einfuhr und dem Weiterverkauf von Arzneimitteln ist ein 41-jähriger Mann aus dem Raum Meßkirch vom Amtsgericht Sigmaringen freigesprochen worden. Aus der Anklage ging hervor, dass der Zoll im September 2015 eine Sendung aus China mit 20 Packungen à 30 Kapseln eines Präparats beschlagnahmt hatte, die an den Angeklagten adressiert war. Eine Einfuhrerlaubnis hatte der Angeklagte nicht. Darüber hinaus hatten die Behörden in der Wohnung des Angeklagten im Juni 2016 über 2000 Kapseln von vier verschiedenen Präparaten beschlagnahmt. Alle Präparate waren für den deutschen Markt nicht zu gelassen, wie es in der Anklage heißt.

Richterin hat Zweifel an Aussage der Zeugin

In der Verhandlung berichtete der Angeklagte, dass er von den Präparaten erst durch die Durchsuchung erfahren habe. Seine Ehefrau, die als Zeugin geladen war, bestätigte die Aussagen ihres Mannes. Sie habe diese große Menge an Schlankheitspillen bestellt. Die Bestellungen habe sie immer auf den Namen ihres Mannes vorgenommen, der davon nichts gewusst habe. Sie habe große Mengen geordert, da der Anbieter keine Einzelbestellungen annehme. Die Pillen habe sie für sich selbst gekauft. Ihr sei nicht bekannt gewesen, dass die Einfuhr dieser Präparate verboten ist.

Die Richterin wies die Zeugin darauf hin, dass die beschlagnahmten verschiedenen Präparate für einen Zeitraum von 20 Monaten gereicht hätten. Die Zeugin argumentierte, sie habe schon mehrere Präparate ausprobiert und davon einige nicht vertragen. Ihr Mann habe die Pakete weder angenommen noch aufgemacht. Sie habe ihm auch nichts davon erzählt. Die Staatsanwältin hielt der Zeugin vor: „Sie haben diese Tabletten fünf bis sechs Jahre genommen und niemals mit Ihrem Mann darüber gesprochen?" Die Richterin hatte Zweifel an der Aussage der Zeugin: „Den Eigenverbrauch glaube ich überhaupt nicht.“

Ein als Zeuge geladener Beamter vom Regierungspräsidium Tübingen berichtete, dass die Menge nicht dem üblichen persönlichen Bedarf entspreche. Im Zuge von Recherchen habe man den Verdacht gehabt, dass die Ware weiterverkauft werde. Doch man habe dafür keine Anhaltspunkte gefunden. Mit Blick auf die erhebliche Menge habe man jedoch ein Bußgeldverfahren gegen den Angeklagten eingeleitet, für den das Paket bestimmt gewesen sei.

Eine Anregung der Richterin, das Verfahren einzustellen, lehnte die Verteidigerin ab. Die Staatsanwältin verwies darauf, dass die Ehefrau bestätigt habe, alle Bestellungen auf den Namen ihres Mannes getätigt zu haben. Daher wurde der Angeklagte freigesprochen.

