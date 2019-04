von SK

Die Vorstandsmitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Meßkirch haben in diesem Jahr erneut den Osterbrunnen geschmückt. Wie es in einer Mitteilung der Frauengemeinschaft heißt, hatte das Vorstandsteam beschloss, dass der Brunnen am Adlerplatz wieder verschönert werden soll. Die positive Resonanz des vergangenen Jahres sowie die Aufwertung für die Stadt und das Stadtbild seien ausschlaggebend für diese Entscheidung gewesen.