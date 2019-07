Zwei parkende Autos aufeinander geschoben hat laut Polizeibericht eine 21-Jährige in Meßstetten. Sie kam in der Nacht zum Freitag in der Ebinger Straße mit ihrem VW-Polo von der Fahrbahn ab stieß und gegen einen parkenden Cityrover, den sie auf einen daneben stehenden Transporter schob. Bei der Kollision verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Die junge Frau sei abgelenkt gewesen heißt es. Zudem habe sie Alkohol getrunken, was einen Alkoholtest eindeutig mit dem Ergebnis von 1,9 Promille eindeutig belegt hätte. Zudem hegt die Polizei den Verdacht, dass die junge Frau noch weitere berauschende Mittel zu sich genommen hatte., was eine Blutuntersuchung zeigen wird. Die 21-jährige musste den Führerschein abgeben. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 19 000 Euro.