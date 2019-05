von Karl Mägerle

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins für die St.-Anna-Kapelle in Igelswies hat Bürgermeister Arne Zwick dem Verein für seine Arbeit gedankt: „Die Kapelle ist ein Kleinod.“ Vorstand und Mitglieder engagierten sich das ganze Jahr über für die Kapelle, die an der Kreisstraße steht. Zwick lobte, es sei nicht selbstverständlich, dass sich die kleine Dorfgemeinschaft so der Pflege der Kapelle annehme.

Höhe des Jahresbeitrags „sehr bescheiden“

Kuno Irßlinger als langjähriger Vorsitzender des Fördervereins erklärte, dass ihm der Rückgang der Mitgliederzahl Sorgen mache. Er brachte zum Ausdruck, es sollte zumindest jede junge Familie in Igelswies Interesse am Beitritt zum Kapellen-Förderverein haben, zumal ein sehr bescheidener Jahresbeitrag erhoben werde.

Dank an Brigitte und Erwin Strobel

Der Vorsitzende gab einen Rückblick, auch auf die Inspektion der Glocke. Sie weise keinerlei Mängel auf. Er dankte Erwin Strobel, der sich im vergangenen trockenen Sommer um die Bewässerung der Anlage rund um die Kapelle gekümmert hatte. Dank ging auch an Brigitte und Erwin Strobel, die seit Jahren ihren Garten für einen kleinen Umtrunk nach dem Festgottesdienst beim Anna-Fest zur Verfügung stellen.

Patrozinium wird am 28. Juli gefeiert

Das Patrozinium wird dieses Jahr am 28. Juli gefeiert, unter Mitwirkung der Musikkapelle Menningen.

Eingangs hatten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder Kurt Blum und Wilhelm Hafner gedacht. Wie Kuno Irßlinger erinnerte, hatten beide neben ihrer über 30-jährigen Mitgliedschaft durch Eigenleistungen zum Unterhalt der St.-Anna-Kapelle beigetragen.