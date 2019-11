von Christine Braun

Nach vier Jahren heißt es: Abschied nehmen – für die zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die ehrenamtlichen Helfer und nicht zuletzt für die verbliebenen 16 Bewohner von insgesamt 140 der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Meßkirch.

Laut Anja Schäfer, Leiterin des Fachbereichs Recht und Ordnung des Landratsamtes Sigmaringen, habe das Land aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus die Landkreise aufgefordert, sukzessive die Unterbringungen abzubauen. Die Zugangszahlen reduzierten sich nach der „Schließung“ der Balkanroute 2016 um zwei Drittel im Jahr 2018. Ein Eckpunktepapier des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sehe deshalb vor, die Auslastungsquote der GUs von 70 Prozent im Jahr 2018 etappenweise auf 80 Prozent im Jahr 2020 zu erhöhen. Der Landkreis Sigmaringen sei daher verpflichtet gewesen, ein Konzept zum Rückbau der Unterkünfte zu erarbeiten. Nach den Schließungen in Laiz, Mengen und Gammertingen sei nun in einem letzten Schritt bis Ende Dezember die GU in Meßkirch an der Reihe.

Verteilt in der Umgebung

Was geschieht mit den restlichen Bewohnern? Anja Schäfer: „Etwa ein Drittel hat in der näheren Umgebung von Meßkirch privaten Wohnraum gefunden, ein Drittel wird in die kommunale Anschlussunterbringung in andere Gemeinden verteilt und das letzte Drittel wird in die Gemeinschaftsunterkünfte nach Sigmaringen umziehen.“ Die hauptberuflich in der GU tätige Mitarbeiterin des Kreises werde eine andere Stelle im Landratsamt übernehmen.

Die Sozialarbeit in der GU wurde von Sanja Mühlhauser, Mitarbeiterin des Caritasverbandes, durchgeführt. Sie wird den geflüchteten Menschen in Meßkirch und den Teilgemeinden weiterhin als Integrationsmanagerin zur Verfügung stehen. Wo sich ihr neuer Arbeitsplatz befinden wird, steht noch nicht fest. Sanja Mühlhauser erinnert sich an 2015, als die GU am 1. Dezember in Betrieb genommen wurde. „Damals waren die rund 60 Plätze schnell belegt. Im ersten Jahr kamen nur Familien zu uns, danach auch Alleinstehende.“ Das ehemalige Postgebäude in Meßkirch beherbergte Menschen aus zahlreichen Nationen: Irak, Afghanistan, Somalia, Mazedonien, Pakistan, Nigeria, Eritrea, Türkei, Guinea, Äthiopien, Kosovo – laut Mühlhauser aber überwiegend aus Syrien und Gambia. Trotz der vielen unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Religionen habe es nie Schwierigkeiten gegeben.

Sanja Mühlhauser, Integrationsmanagerin des Caritasverbandes, und Gernot Fischer, Ansprechpartner der Flüchtlingshilfe, blicken auf vier bewegte Jahre zurück. Seit 2015 fanden viele geflüchtete Familien mit Kindern ein vorübergehendes Zuhause in der Gemeinschaftsunterkunft Meßkirch. Davon zeugen die zahlreichen Handabdrücke und bunten Bilder im Büro der Sozialarbeiterin. | Bild: Christine Braun

Die Sozialarbeiterin hebt lobend den Umgang der Stadt mit der GU hervor: „Wir erhielten Unterstützung in Form von benötigten Materialien, konnten städtische Räumlichkeiten nutzen und bei Umzügen Lieferwagen vom Bauhof leihen.“ Auch die Kirchengemeinden seien eine große Hilfe gewesen, zum Beispiel bei Familiennachzügen oder der Bereitstellung von Räumen für den ehrenamtlich organisierten Sprachkurs und das Multikulti-Café. „Dankbar sind wir auch für das Wohlwollen der Meßkircher Arbeitgeber, bei denen geflüchtete Menschen eine Arbeit fanden, außerdem für die Sach- und Geldspenden von Meßkircher Bürgern und vor allem für das ehrenamtliche Engagement der Flüchtlingshilfe.“

Dies betont auch Anja Schäfer vom Landratsamt und unterstreicht die Tätigkeiten der ehrenamtlichen Helfer in der Hausaufgabenhilfe, als Sprach- und Familienpaten und in der Kleiderkammer. In Meßkirch sei man bereits auf der Informationsveranstaltung des Landratsamtes und des Caritasverbandes vor Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkunft auf viel Verständnis und große Hilfsbereitschaft gestoßen. Auch sei der Umgang mit der GU sehr entspannt gewesen, von Anfeindungen oder fremdenfeindlichen Vorkommnissen sei nichts bekannt. Schäfer führt dies auf die Erfahrung der Meßkircher im Umgang mit Zuwanderung und Migration zurück, da es bis 2004 bereits eine Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Dual-Wohnheim gab.

Familienpaten gesucht

Und was wird aus der Flüchtlingshilfe? „Jetzt geht es nicht mehr um eine Willkommenskultur, sondern um die integrative Begleitung der Menschen“, sagt Gernot Fischer, Koordinator der Flüchtlingshilfe Meßkirch. Der Bedarf nach Familienpatenschaften sei sehr hoch. Hierbei gehe es darum, ein bis vier Stunden Zeit pro Woche für Familien aufzubringen, wo Hilfe notwendig ist. Interessierte können sich an die Flüchtlingshilfe (kontakt@fluechtlingshilfe-messkirch.de; 0 75 75/92 51 70) oder an die Integrationsbeauftragte der Stadt Meßkirch, Martina Eisele (martina.eisele@messkirch.de; 0 75 75/2 06 64), wenden.

Auch die Kleiderkammer im Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft wurde von ehrenamtlichen Personen der Flüchtlingshilfe betrieben. | Bild: Christine Braun