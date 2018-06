Mittlerweile sind zwei neue Wirtschaftszweige hinzugekommen: Dominik Thoma hat in direkter Nachbarschaft unter dem Namen Thoma CNC Metallbearbeitung eine Abteilung eröffnet und jüngst kam mit der Abteilung Holzbau unter Josef Schafheitle eine weitere Sparte hinzu, die die Palette rund um das Thema Fertighäuser abdeckt, wie Karlheinz Thoma sagt.

Auf einem Rundgang durch die Abteilung Metallverarbeitung stellte Dominik Thoma den Gästen den neuen Maschinenpark vor. Dazu gehörte beispielsweise ein Dreh-Fräs-Zentrum, auf dem sich Werkstücke in einer Stärke von 30 bis 350 Millimeter und einer Länge von bis zu 1,60 Metern bearbeiten ließen, informierte Thoma, der zunächst Industrie-Mechaniker bei der Firma Bizerba gelernt hatte, um dann noch einen Meister- und einen Betriebswirt-Titel zu erwerben. Mit dem Dreh-Fräs-Zentrum ließen sich mehrere Arbeitsschritte einsparen, informierte Thoma über die Vorteile und zeigte den Besuchern im Anschluss unter anderem noch eine fünfachsige Fräsmaschine. "In ihr können bis zu 30 Werkzeuge hinterlegt werden und es gibt einen vollautomatischen Werkzeugwechsel im Inneren", beschrieb er die Vorzüge der Anlage, in der die Werkstücke zudem komplett vermessen würden.

Insgesamt 139 Mitarbeiter

Gearbeitet werde für den Leitungsbau, für Metzgerei-Maschinen, für den Bereich Marine sowie für den Fechtsport, gab er einen Überblick. "Wir haben viele Aufträge über Einzelteile aber auch für Serien von 50 bis 1000 Stück." Auf Nachfrage von Bürgermeister Zwick informierte er, dass in der Abteilung sechs Festangestellte und zwei Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis beschäftigt seien. Weit mehr sind es, die mittlerweile innerhalb der ganzen Thoma-Gruppe tätig sind. Laut Karlheinz Thoma sind es zusammen 139 Mitarbeiter und 107 Vollzeitstellen.

"Ein absoluter Zugewinn"

Andreas Bix, Geschäftsführer von Bix Beschichtungen, erinnerte bei dem Besuch an die Anfänge des Unternehmens und betonte mehrfach: "Es sind der Fleiß und die Flexibilität, die die Firma Thoma auszeichnen. Das fehlt bei anderen Dienstleistern und für uns war es ein absoluter Zugewinn, einen solchen Geschäftspartner zu bekommen." Denn im Gegensatz zu Dominik Thoma, der mit seiner Metallbearbeitungs-Abteilung keine Unternehmen aus der Automobilbranche zu seinen Kunden zählt, sieht das bei Thoma Dienstleistungen ganz anders aus. "Eng verbunden mit unserem Erfolg ist die Firma Bix. Die Firma Bix hat uns von der Geburtsstunde an mit Aufträgen versorgt, und somit den heutigen Erfolg erst möglich gemacht", stellte Karlheinz Thoma fest.

Kundenkreis mittlerweile erweitert

Andreas Bix nutzte die Gelegenheit, einige Werkstücke zu zeigen, die bei Thoma Dienstleistungen für sein Unternehmen bearbeitet werden. Darunter war ein Kontrollinstrument für das Dach im Innenraum des Porsche Panamera, für das in Meßkirch die Lackierarbeit erfolgt und wofür die Firma Thoma ihren Beitrag leistete. "Unser Aushängeschild ist unsere Schnelligkeit und unsere gute Qualität", hob Karlheinz Thoma hervor. So wie zuvor schon Bix verwies er auf die sehr strengen Vorgaben der Automobilindustrie. "Wenn ein Teil schlecht ist, kann man die ganze Lieferung wegschmeißen." Dabei, setzte Thoma hinzu, habe sich der Kundenkreis seiner Firma mittlerweile auch erweitert.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der in der Abteilung Metallverarbeitung hergestellten Produkte. | Bild: Gregor Moser

Bei der Firma Thoma läuft die Qualitätskontrolle, bei der täglich viele tausend Stücke, die für die Autoindustrie bestimmt sind, penibel genau auf Fehlerhaftigkeit hin untersucht werden. Auf dem Bild zu sehen (vorne von links): Karlheinz Thoma, Andreas Bix und Joachim Bach. | Bild: Gregor Moser

Investitionen An der Meßkircher Straße sind durch Betreiben der Firma Thoma in den vergangenen Jahren rund 3500 Quadratmeter Gewerbeflächen und 19 Wohneinheiten mit zusammen über 2000 Quadratmeter an Wohnfläche allein in Rohrdorf entstanden. Im Energiesektor hat die Firma zudem 100 kW in die Stromerzeugung von Photovoltaik investiert, sagt Karlheinz Thoma. "Die Gesamtsumme der Investitionen allein in Rohrdorf beläuft sich in den letzten Jahren auf 4,8 Millionen Euro."

Nebenbei habe sein Unternehmen noch mehreren Firmen bei der Gründung und Ansiedlung ihrer Geschäfte in Rohrdorf Starthilfe gegeben. Darunter seien die Firma Ferratel, die Schlosserei Schulz und Knops, Metallbau und Autoaufbereiter, Maschinenhandel Sicka, Jäger Paletten Produktion und Küchenwelt Sigmaringen. (mos)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein