von Karlheinz Fahlbusch

Weihnachten ohne Programm? Für die Museumsgesellschaft ist das undenkbar. Und deshalb wartet man dieses Jahr gleich mit zwei Konzerten und einem Kurzfilmabend auf. Los geht es am Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr mit „Carlas Saxaffair“.

Weihnachtslieder in neuem musikalischen Gewand

Das Saxofonquartett möchte das Publikum in der Adventszeit mit Texten, Gedichten und Geschichten in Weihnachtsstimmung versetzen und verbindet dies mit eigens arrangierten Weihnachtsliedern. Besucher des Konzertabends sollen sich Zeit zum Hören, Nachdenken, Fühlen nehmen. Ob „Tochter Zion“, „Stille Nacht“, „Jingle Bells“ oder „O du fröhliche“: Die Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen musikalischen Gewand.

Wolfgang Eisele (Sopran Alto, Arrangement, Komposition), Roland Brückl (Tenor), Fritz Rebstein (Alto) und Stefan Dudda (Bariton) haben sich längst einen hervorragenden Ruf in der Region erworben. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Weihnachtskonzert der besonderen Art

„Südsee, Sehnsucht & Skorbut“ bieten Stefan Hiss und seine Musiker am Donnerstag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, ebenfalls im Schlosskeller. Mit Balkan-Blues, Texas-Tango, Quetschen-Ska, Ethno-Swing und Fast-Fol hat die muntere Truppe seit einigen Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Museumsgesellschaft und bietet den Besuchern ein Weihnachtskonzert der besonderen Art. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Kurzfilmabend mit Filmemacherin Alina Cyranek

Alina Cyranek ist eine erfolgreiche Filmemacherin. Sie lebt in Leipzig, aufgewachsen ist sie in Rengetsweiler. Mit ihren Arbeiten überschreitet sie die Grenzen zwischen Film und gestaltender Kunst. So sind ihre Filme auch auf internationalen Filmfestivals und Kunstausstellungen zu sehen. Am Samstag, 28. Dezember zeigt sie um 20 Uhr im Schlosskeller ganz unterschiedliche Kurzfilme von sich und anderen Filmemachern. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Karten gibt es bei der Volksbank Meßkirch, der Buchhandlung Schönebeck und an der Abendkasse. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr, bei „Hiss und Band“ um 20 Uhr.