von Karl Mägerle

Das Caritas-Altenpflegeheim Conrad-Gröber-Haus in Meßkirch war das Übungsobjekt bei der diesjährigen Hauptübung. Als Brandursache wurde angenommen, dass auf der dort befindlichen Baustelle aus unerklärlichen Gründen eine Glasflasche explodiert war. Durch die Explosion wurde ein Bewohnerzimmer im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen und die starke Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus, lautete die Übungsannahme weiter.

Die Rettungsmatraze ist eine große Erleichterung bei der Rettung bettlägeriger Personen. | Bild: Karl Mägerle

Einsatzleiter Mario Droxner veranlasste aufgrund des angenommenen Brandorts einen Kompletteinsatz aller Fahrzeuge, auch aus den Abteilungen Nord. Dass die Übung dabei nicht ganz einfach war und auch viel Interesse erweckte, konnte man an der großen Zahl der Zuschauer ablesen, die das Übungsgeschehen, das im Gröberhaus und gleichzeitig an der Baustelle für den Neubau des Altenpflegeheims an der Stockacherstraße ablief, verfolgten.

Gesspannt verfolgen (von links) Hermann Jäger, Stefan Klaiber und Bernd Blankenhagen die Rettung mit der Rettungswanne aus der Baugrube mit dem Feuerwehrleiter. | Bild: Karl Mägerle

Die Anforderung, die bei dieser Hauptübung von Bernd Füßinger und Winfried Greif ausgearbeitet wurden, verlangten eine besondere Zusammenarbeit der Wehrmänner und auch der alarmierten DRK-Bereitschaft Meßkirch. Es war nicht einfach, wie Einsatzleiter Mario Droxner sagte. So stand als erstes die Menschenrettung an, die sich für die Atemschutzträger im verrauchten Flur und in dem Zimmer als sehr schwer erwies.

Im Gespräch (von links): Rainer Rudolf, Berthold Reichle, Reiner Kleiner, Gerhard Sauter und Marcus Siber. | Bild: Karl Mägerle

Was bei dieser Übung als wichtige Handhabe für die Rettung der bettlägerigen Personen von der Leitung des Gröberhauses vor Jahren angeschafft wurde, ist die sogenannte Rettungsmatratze. Mit ihr ist es möglich, dass im Ernstfall, wie bei der Übung gezeigt wurde, ein beziehungsweise zwei Feuerwehrmänner eine schnelle Rettung der Bewohner vornehmen können. Darauf machte der stellvertretende Kommandant Gerhard Sauter seinen Kollegen während der Übung aufmerksam.

Im kleinen Kreis werden vor Ort technische Details besprochen mit (von links) Gerhard Sauter, Alexander Speck und Marcus Siber. | Bild: Karl Mägerle

Für die Feuerwehrmänner Benjamin Kissner und Christian Wolf und zwei weiteren Feuerwehrkollegen, die zusammen im Einsatz-Leitwagen waren, war es derweil bei der Übung besonders wichtig, die Funksprüche und Anordnungen, dem jeweiligen Einsatzort zuzuordnen.

Benjamin Kissner (links) und Christian Wolf zeigen auf der Lagekarte, die einzelen Einsätze und Zufahrten zum Brandobjekt. | Bild: Karl Mägerle

Als recht interessant fanden es die vielen Zuschauer, dass sie von Feuerwehmann Winfried Greif über die jeweilige Situation und die Einsätze vor Ort informiert wurden. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Marcus Siber, zeigte sich sehr zufrieden mit dem, wie er sagte, sehr guten Verlauf der Übung. Dabei hob er die kameradschaftliche Art mit kleinen technischen Hinweisen hervor. Der Erfolg der Übung sei eine gute Probentätigkeit zurückzuführen, hielt er fest und attestierte den Meßkircher Wehrmännern eine "Topleistung".

Lob für die Jugend Alexander Speck, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehr-Verbands, hatte ein großes Lob für die Aktiven der Gesamtfeuerwehr, vergaß aber auch nicht den Übungseinsatz der Jugendfeuerwehr unter Bernhard Keller zu erwähnen. Dieser fand am Feuerwehrhaus statt. "Ihr werdet mal die künftigen Wehrmänner sein in Meßkirch", lobte er ihren Einsatz sehr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein