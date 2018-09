Meßkirch vor 38 Minuten

Feueralarm in Wohnhaus an der Tuttlinger Straße: Feuerwehr rückt mit Löschzug aus

Gegen 18 Uhr wurde die Meßkircher Feuerwehr am Mittwoch, 26. September, wegen des Brands in einem Mehrfamilienhaus an der Tuttlinger Staße alarmiert.