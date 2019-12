Einen beeindruckenden Tag erlebten die etwa 40 Teilnehmer einer Exkursion nach St. Gallen, die der Freundeskreis karolingische Klosterstadt Meßkirch – Campus Galli e.V. organisiert hatte. Im Stiftsbezirk, der Weltkulturerbe ist, begleitete sie der Rechtsanwalt Max Imfeld, der als jahrelanges Mitglied der Kathedral-Kommission und bestens vertraut mit der St. Galler Stadt- und Klostergeschichte kompetent und zugleich unterhaltsam durch die Stiftskathedrale und die Stiftsbibliothek führte. Im Stiftsarchiv informierte Stiftsbibliothekar Peter Erhardt die Gruppe. Dort hatte sie einen Blick auf den original St. Galler Klosterplan, nach dessen Vorlage auch Campus Galli gebaut wird.

Da die erste Exkursion des Freundeskreises ins Burgund und unter anderem nach Guédelon, dem Vorbildprojekt von Campus Galli, so erfolgreich verlaufen war, beschloss der Verein bei seiner diesjährigen Versammlung im Frühjahr, jedes Jahr eine Exkursion anzubieten. Die Mitglieder stimmten damals unter dem Vorsitz des ehemaligen Landrats Dirk Gaerte für eine Exkursion nach St. Gallen, um den dortigen Stiftsbezirk sowie den Original-Klosterplan zu besichtigen.

Gaerte konnte für diese Unternehmung seinen ehemaligen Studienfreund Max Imfeld gewinnen, der schon so lange in St. Gallen lebt und arbeitet, dass er als Einheimischer zu bezeichnen ist. Darüber hinaus ist er mit der Stadt- und Klostergeschichte St. Gallens so stark vertraut, dass er diese auf eine interessante und unterhaltsame Weise vermittelte. Als langjähriges Mitglied der Kathedral-Kommission führte Imfeld die Exkursionsteilnehmer auch an Orte, die den üblichen Touristen verschlossen sind. Sie durften in den durch ein Gitter geschützten Chorraum gehen und auf den Chorstühlen platznehmen, wo Max Imfeld von der Geschichte des Klosters St. Gallen und von der Benediktsregel erzählte. Eine der ältesten Fassungen der Benediktsregel sei in der Stiftsbibliothek verwahrt.

Rechtsanwalt Max Imfeld (Mitte) begann seine Führung an dem Ort in St. Gallen, an dem der heilige Gallus am Ende des 6. Jahrhunderts wahrscheinlich angekommen ist. Er befindet sich direkt an der Steinach, an der er wohl vom Bodensee kommend entlang gegangen sein muss. | Bild: Michelberger, Isabell

Von dort aus ging es hinunter in die sogenannte Umlaufkrypta, die in einem Gang liegt, von dem aus man früher von hinten an den Altar kam. Diese Krypta, in der sich die Reliquien des heiligen Gallus befinden, war Teil des Gozbert-Klosters, dem Vorgängerbau. „Hier muss auch der Sarkophag mit dem heiligen Gallus gestanden haben“, erzählte der St.-Gallen-Kenner. Ein Teil des Schädels (das Sacrum) des heiligen Gallus wird in einer künstlerisch gestalteten Porträtbüste aufbewahrt. Sie soll das Antlitz des Heiligen zeigen. In der Krypta befinden sich noch weitere kleine Reliquien.

In dieser Porträtbüste in der Umgangskrypta wird die Hirnschale des heiligen Gallus aufbewahrt. | Bild: Michelberger, Isabell

Max Imfeld führte die Gruppe zum Gallus-Altar im Chorraum sowie zu der Urglocke, die mit dem heiligen Gallus bemalt ist. Sie war einerseits Vorbild für die christlichen Glocken, aber auch für die Kuhglocken. Sie soll aus Irland stammen und ist mit den Missionaren auf das Festland gekommen. Hier in der Region hätte man die Glocke voraussichtlich aus Holz gefertigt, in Irland habe es jedoch ein großes Metallvorkommen gegeben, weshalb es für die Iren nahegelegen habe, eine Glocke aus Metall herzustellen. Einen erschreckten Blick zeigte der Rechtsanwalt, als gefragt wurde, ob man diese noch läuten könne. Theoretisch sei das möglich, das Relikt aus dem Frühmittelalter jedoch historisch zu wertvoll, um einen Versuch zu wagen.

Auf der sogenannten Urglocke, die aus Irland stammt, ist der heilige Gallus aufgemalt. | Bild: Michelberger, Isabell

Interessant war ebenfalls die Besichtigung der Stiftsbibliothek mit ihren zahlreichen Büchern und der prächtigen Architektur. „Es gibt nur zwei Bibliotheken auf der Welt, die vor 1000 Jahren bestanden und noch genutzt werden“, berichtete Max Imfeld. Das seien Verona und St. Gallen. Fast ehrfurchtsvoll betrachten alle die dekorativen Buchrücken, die von einer jahrhundertealten Forschung zeugen.

Das größte Unglück für Bibliotheken sind Feuer

„Der größte Feind der Bibliothek ist nicht Feuchtigkeit oder Schimmel, sondern Feuer“, erläuterte Imfeld. Da nicht geheizt werde, seien die Räume trocken. Das Schlimmste, was passieren könne, sei ein Brand. Die Brände, die in St. Gallen getobt haben, hätten die Bücher so gut überstanden, weil sie ausgelagert worden seien. „Das ist eine lebendige Bibliothek, in der nach wir vor gearbeitet und die ständig ergänzt wird“, führte Imfeld kenntnisreich aus.

Peter Erhardt, Stiftsbibliothekar von St. Gallen, erläuterte einiges anhand der Abbildung des St.-Galler-Klosterplans, bevor die Gruppe das Original zu Gesicht bekam. | Bild: Michelberger, Isabell

Als drittes Highlight des Tages besuchte die Gruppe das Stiftsarchiv, wo sie Stiftsbibliothekar Peter Erhardt erwartete. Er erklärte den St. Galler Klosterplan, der aus dem 9. Jahrhundert stammt und der seine Überlieferung der Martinsvita zu verdanken hat, die auf seiner Rückseite und auf einer Ecke der Vorderseite geschrieben steht. Es sei ein Wunder, dass er heute noch vorhanden sei. Pläne, die benutzt worden seien, gebe es nicht mehr. Die hätten auf den Baustellen Schaden genommen. Erhardt erläuterte, dass der Plan als Ideal-Vorlage entstanden sei, an dem sich Architekten und Bauherren orientieren konnten. Dieser konnte dann den geografischen Gegebenheiten und den Bedürfnissen angepasst werden.

Einen Blick auf das Original erhielten die Gäste in einem separaten Raum. Zuerst zeigt ein Animationsfilm die Bedeutung des Klosters und des Bibliothekswesens. Danach blendet der Film Campus Galli bei Meßkirch ein, mit dem Hinweis, dass dort die Entstehung eines Klosters nach dem Plan und mit dem Handwerk des 9. Jahrhunderts entsteht. Nach dem Film hebt sich eine weiße Platte nach oben und gibt zehn Sekunden lang die Sicht auf das sanft beleuchtete Original frei. Mit dem Bewusstsein, viel Wissenswertes erfahren zu haben, kehrte die Gruppe anschließend nach Meßkirch zurück.