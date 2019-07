von Karl Mägerle

Ganz sicher sind sich die Heudorfer Musiker nicht gewesen, ob wirklich gefeiert werden kann, als sie am Samstagabend auf der Freifläche hinter dem Gemeindehaus ihre Zelte für das Sommerfest aufbauten. Vorsitzender Steffen Beha erzählte: „Sturmböen und tief hängende Wolken und später einsetzender Kurzregen zogen über das Festgelände weg.“ Aber es kam wie erhofft: Am Sonntag gab es Sonnenschein, was bei den Veranstaltern für Freude sorgte.

Neubau des Gemeindehauses ins Fest einbezogen

Der Neubau des Gemeindehauses konnte optimal in das Sommerfest einbezogen werden, erklärte Steffen Beha: „Wir können für unsere Feste die Küchen- und Schankeinrichtung nutzen, außerdem stehen die WC-Anlagen zur Verfügung. Und wenn das Wetter einmal ganz schlecht ist, kann im Saal gefeiert werden.“

Meßkirch Neue gute Stube für die Heudorfer Das könnte Sie auch interessieren

Ältere Besucher ziehen sich in den Saal zurück

Diese Möglichkeit wurde beim Sommerfest teils schon genutzt. Besonders zur Kaffeezeit zogen sich viele ältere Besucher in das Gemeindehaus zurück, wo sie dank der großen Glasfronten das Festgeschehen und die Musik mitverfolgen konnten.

Musikalische Gäste aus Bankholzen

Gute Stimmung herrschte den ganzen Sonntag über beim ersten Sommerfest am Talbach, worüber sich die Musiker um den Vorsitzenden freuten. Für Unterhaltung sorgten die Musiker aus Bankholzen, die zu den Heudorfer Musikern bei einem Narrentreffen freundschaftliche Bande geknüpft und gern die Zusage gegeben hatten, beim Sommerfest mitzuwirken. Ihr Auftritt wurde mit viel Beifall von den vielen Besuchern honoriert.

Rund 400 Gäste beim Mittagessen

Rund 400 Gäste ließen sich zur Mittagszeit bewirten und den ganzen Tag über herrschte gute Stimmung, angeheizt von der Musikkapelle Wasser und den Rengetsweiler Musikanten zur Kaffee- und Kuchenzeit.

Auf dem nahegelegenen Spielplatz tobten sich die kleinen Besucher aus. Den Abschluss mit einem ausgewogenen Programm machte ab 18 Uhr der Musikverein Leibertingen, der bis in den späten Abend hinein für Unterhaltung sorgte.