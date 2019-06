von Simone Weiß

„Einzeln arbeiten, gemeinsam wirtschaften“, das ist das Konzept des „Handwerkerhofs„, der in Meßkirch verwirklicht werden soll. Nach einer Idee der städtischen Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz soll im Industriepark Nördlicher Bodensee in der Conradin-Kreutzer-Straße 1 auf einer reservierten Fläche ein zweistöckiges Gebäude entstehen, in dem nicht nur, aber auch Existenzgründer ihre Tätigkeit aufnehmen und dabei Synergieeffekte mit anderen Mietern nutzen können. Bisher, so erklärt die 26-Jährige auf Nachfrage des SÜDKURIER, haben sich zwei Interessenten gemeldet.

Der Handwerkertreff ist ein Projekt der städtischen Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz. Bild: Simone Weiß | Bild: Simone Weß

Die Idee hat aus Sicht der Wirtschaftsförderin viele Vorteile: Handwerk und Betriebe verschiedener Sparten könnten so in dem noch zu errichtenden Gebäude eine Plattform erhalten, die Gründungstätigkeit in Meßkirch würde angekurbelt, der Wirtschaftsstandort Meßkirch aufgewertet, und dem allgemein herrschenden Nachwuchsmangel in vielen Branchen könnte begegnet werden. Das Projekt nimmt bereits Gestalt an. Ein Investor, so Anna-Maria Merz, ist mit den vorbereitenden Planungen beschäftigt, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen laufen, und und sie hat schon einiges an Feedback erhalten. Die Finanzplanung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, und wenn es gut weiterläuft hofft die Wirtschaftsförderin auf einen Baubeginn zu Mitte 2020.

Neben Büro-, Lager- und Produktionsflächen wird es in dem Handwerkerhof „shared services“, Dienstleistungsangebote für alle, geben.Bild: Stadt Meßkirch | Bild: Stadt Meßkrich

In dem Neubau im Industriepark Nördlicher Bodensee sollen Existenzgründer und Selbstständige aller Sparten vergünstigte Räumlichkeiten mit Flächen zwischen 50 und 300 Quadratmetern flexibel anmieten und nutzen können. Insgesamt sollen in einem ersten Bauabschnitt nach den bisherigen Planungen 1 500 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Neben Büro-, Lager- und Produktionsflächen wird es in dem Neubau „shared services“, also Dienstleistungsangebote für alle, geben. Gedacht ist dabei etwa an einen kollektiven Showroom, Platz zur Produktpräsentation, Ausstellungsflächen oder eine gemeinsame Verwaltung. „Auch eine gemeinsame Anwerbung von Fachkräften ist denkbar“, sagt Anna-Maria Merz. Eine mögliche Erweiterung durch einen zweiten Bauabschnitt wird in der frühen Projektphase bereits berücksichtigt.

In dem Neubau im Industriepark Nördlicher Bodensee sollen Existenzgründer und Selbstständige aller Sparten vergünstigte Räumlichkeiten mit Flächen zwischen 50 und 300 Quadratmetern flexibel anmieten und nutzen können.Bild: Stadt. Meßkirch | Bild: Stadt Meßkirch

Von städtischer Seite her wird das Projekt „Handwerkerhof„ als moderner Business- und Gewerbepark mit einer gemeinsamen Vermarktung unterstützt: „Die einzelnen Betriebe müssen sich aber selbst tragen“, macht die Wirtschaftsförderin deutlich. Das Gebäude soll Nutzern aller Sparten offen stehen. Anna-Maria Merz betont aber: „Wegen der günstigen Mietkonditionen ist das Angebot allerdings besonders für Neugründer interessant.“ Hierzu steht die Wirtschaftsförderin bereits mit der Württembergischen Handwerkskammer in Kontakt, die die Gründungsberatung übernehmen könnte. Und sie denkt bereits weiter. Der „Handwerkerhof„ könnte nicht nur für die Mieter selbst, sondern auch von der Öffentlichkeit, Einheimischen und Besuchern, genutzt werden. „Man könnte hier verschiedene Veranstaltungen machen“, meint Anna-Maria Merz. Sie denkt dabei auch an Produktpräsentationen, Tage der offenen Tür, Betriebsvorstellungen oder Workshops zu verschiedenen Themen. Wie bei den meisten Meßkircher Projekten ist auch hier eine Verbindung zu Campus Galli denkbar. Besucher könnten nach einem Ausflug in die Vergangenheit durchaus auch in die Gegenwart und die Zukunft durch einen Abstecher in den produktiven, innovativen „Handwerkerhof„ eintauchen. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst geht es um die Verwirklichung des Bauvorhabens und die Akquise möglicher Mieter.