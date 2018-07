von Sandra Häusler

"Das ist eine Gemeinschaft von 43 Individuen", bezeichnete Nathalie Waldenspuhl den Abiturjahrgang des Martin-Heidegger-Gymnasiums in ihrer Scheffelpreisrede. Denn auch ganz individuell und persönlich sind die Zukunftspläne der jungen Menschen, die am vergangenen Freitag ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife beim Abiball in der Stadthalle erhielten. Als Abiturbester plant Matthias Lorch aus Meßkirch über den Sommer alleine eine Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest und danach ein Studium in Erziehungswissenschaften. Marius Löffler aus Rengetsweiler beginnt eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker bei der Firma Geberit. Sonja Degen aus Rohrdorf, die für ihr außerordentliches Engagement in der Schülermitverantwortung von Uta Mahler-Kraus vom Freundes-und Förderverein mit dem Sozialpreis ausgezeichnet wurde, strebt ein Lehramtsstudium an. Nach Südafrika zieht es Joshua Konstanzer aus Kappel für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Er wird dort mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Florian Gitschier aus Meßkirch beginnt ein Studium plus Maschinenbau mit Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma Mahle in Leibertingen. Auch Nico Sugg aus Bichtlingen startet seinen Weg zunächst mit einer Ausbildung zum Schreiner und will danach studieren.

"Inwiefern können einfache Zahlen denn einen Menschen definieren? Im Leben bewegen wir uns doch weiter als auf einer Skala zwischen null und 15 Punkten. Die eigene Identität lässt sich wohl eher schlecht auf eine Abiturschnitt mit einer Nach-Komma-Stelle herunterrechnen." Scheffelpreisträgerin Nathalie Waldenspuhl | Bild: Sandra Häusler

"Wir sind alle glücklich, dass ihr eure Prüfungen erfolgreich abgeschlossen habt", freute sich Schulleiter Eberhard Müller mit den Abiturienten und Gästen und frage: "Ist der Moment, in dem man dem Zwang der Schule entkommt, der Beginn einer neuen Freiheit?" Doch mit der Freiheit verliere man auch Sicherheit, gab er zu bedenken und riet: "Ihr müsst einen klugen Weg für Euch finden". "Jetzt seid ihr frei. Ich hoffe, ihr spürt den Hunger nach Leben in Euch", entließ Müller die jungen Leute. Gemeinsam mit den Tutoren Corinna Knittel und Mario Milos überreichte er die Zeugnisse. Die Feierstunde umrahmte die Jazzband des Gymnasiums unter Leitung von Susanne Pflumm. Das Stück "Moon Dance" war ein Geschenk der Zwölftklässler an die Band. Thomas Schlude, Stellvertreter des Bürgermeisters, gratulierte im Namen der Stadt und des Gemeinderates zum "höchsten Schulabschluss der Bundesrepublik Deutschland". Mit dem Abitur hätten sich die jungen Menschen durch Fleiß und Disziplin ein solides und tragfähiges Fundament gebaut. "Ihr habt es geschafft, ihr habt den Titel geholt! Der erste Stern auf eurem Trikot kann aufgenäht werden", verglich der Elternbeiratsvorsitzende Michael Bienert die Schullaufbahn der Abiturienten mit der Vorbereitung auf ein großes Turnier. "Sucht, was euch am Herzen liegt", gab Schülersprecher Jonas Heinzler seinen Mitschülern ein Zitat von Apple-Mitgründer Steve Jobs an die Hand. Er überreichte seinem Vorgänger als Schülersprecher, Matthias Lorch, den Preis für seine "unerlässlichen Dienste" am Martin-Heidegger-Gymnasium. Für ihre eindrucksvolle Scheffelpreisrede erhielt Nathalie Waldenspuhl lang anhaltenden Applaus. Sie warf die Frage nach der Wichtigkeit von Noten im wirklichen Leben auf, und ob einfache Zahlen einen Menschen definierten. Die Noten seien für das Auge sichtbar. Man müsse aber vielmehr mit dem Herzen sehen, denn das Wesentliche sei für das Auge unsichtbar.

Matthias Lorch (rechts) schloss sein Abitur mit einem Durchschnit von 1,4 als Abiturbester ab. Schulleiter Eberhard Müller (links) überreichte ihm die Preise. | Bild: Sandra Häusler

Preisträger Uta Mahler-Kraus (links) vom Freundes-und Förderverein überreichte an Sonja Degen (rechts) den Sozialpreis für ihr Engagement in der Schülermitverantwortung. | Bild: Sandra Häusler Matthias Lorch: Sonderpreis der Schule Abiturbester, Abiturdurchschnitt 1,4, sehr gute Leistungen in Deutsch, Französisch, Sport, Preis der Schülermitverantwortung (SMV). Eric Herz (1,4): Sonderpreis der Schule, sehr gute Leistungen in Englisch, Seminarkur, Schulpreis Ökonomie für sehr gute Leistungen im Fach Wirtschaft. Leon Luig (1,4): Sonderpreis der Schule, sehr gute Leistungen in Mathematik, Englisch, Seminarkurs, Mathematikpreis der Sparkasse. Timo Schober (1,7): Sonderpreis der Schule, sehr gute Leistungen in Physik, 15 Punkte im schriftlichen Abitur im Fach Mathematik, Mathematikpreis der Sparkasse, Buchpreis und einjährige Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). Florian Gitschier: Preis der Schule, 15 Punkte im schriftlichen Abitur im Fach Mathematik, Mathematikpreis der Sparkasse, Buchpreis der deutschen Mathematikervereinigung sowie und einjährige Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) für sehr gute Leistungen im Fach Physik. Nathalie Waldenspuhl (1,9): Scheffelpreis, Preis der Schule, sehr gute Leistungen im Seminarkurs. Judith Schmid (1,7): Preis der Schule ,sehr gute Leistungen in Biologie, Preis, sowie einjährige Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Michelle Kamp (1,9): Preis der Schule, sehr gute Leistungen in Englisch. Hannah Senftleber (1,8): Preis der Schule, sehr gute Leistungen im Seminarkurs. Lara Lehle: Preis der Schule, sehr gute Leistungen im Seminarkurs. Sonja Degen: Preis des Fördervereins.

