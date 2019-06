von Christl Eberlein

Unter einem Lackierbetrieb stellen sich viele Menschen eine klassische Autolackiererei vor, in der mit Lackierspritze und Atemschutzmaske gearbeitet wird. Und tatsächlich, eine Autolackiererei ist die Firma Bix in Meßkirch einst gewesen. Die Geschichte des Familienunternehmens reicht sogar bis in die Zeit der Pferdekutschen zurück. Doch das ist längst vorbei. Das Unternehmen und seine Produktionshallen in Meßkirch befinden sich auf dem aktuellen Stand der Technik. Roboter und komplexe Anlagen haben die Arbeiten übernommen, die früher von Menschenhand ausgeführt wurden.

Meßkirch Von Meßkirch in die ganze Welt: SÜDKURIER-Leser erhalten Einblicke in Arbeitsprozesse bei der Firma Bix Das könnte Sie auch interessieren

Viele Teilnehmer der Führung kennen Betrieb noch von früher

Einen Blick in die hochmodernen Anlagen und das komplexe Lagersystem der Traditionsfirma durften all jene werfen, die zu den Gewinnern der Verlosung von Karten für die Werksführung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ zählten.

„Ich wollte schon immer einmal hinter die Kulissen von Bix Lackierungen schauen.“ – Christa Wischnewski, Meßkirch | Bild: Christl Eberlein

Die Geschwister Susanne und Johannes Bix führten die Gruppe von Lesern durch die Räume des Unternehmens am Standort an der Industriestraße.

Die Geschwister Susanne und Johannes Bix leiten das Familienunternehmen in der fünften Generation. | Bild: Christl Eberlein

Mit Spannung erwarteten viele der Werksbesucher den Rundgang, denn die meisten von ihnen kannten den Betrieb noch aus den Zeiten, als dort tatsächlich Autos lackiert wurden.

„Ich bin überwältigt, wie die Firma gewachsen ist. Und auch die Entwicklung der Technik hat mich beeindruckt.“ – Christa Jehle, Meßkirch | Bild: Christl Eberlein

Aktuell 250 Mitarbeiter

Die Firma beliefert heute überwiegend Automobilhersteller im gehobenen Segment und sorgt mit den intern entwickelten Beschichtungs- und Lackierungstechnologien für Bauteile mit kratzfesten Hochglanzoberflächen und Chromeffekten.

„Ich bin auch ein bisschen stolz als Meßkircherin, dass wir hier ein solches Weltunternehmen haben.“ – Silvia Knoblauch, Meßkirch | Bild: Christl Eberlein

Wie die beiden jungen Firmenchefs erzählten, sei das Unternehmen in den vergangenen Jahren so stark gewachsen, dass ein zweiter Standort am Veritasring in Meßkirch nötig wurde. Die Produktion ins Ausland zu verlegen, das komme für die Familie Bix nicht in Frage. Bix beschäftige derzeit rund 250 Mitarbeiter und produziere in 15 Roboter-Lackieranlagen täglich mehr als 200 000 Teile.

Anhand eines kleinen Einbauteils für Automobile zeigte Johannes Bix den Besuchern das Ergebnis der Hochglanzoberflächenlackierung. | Bild: Christl Eberlein

Teilnehmer sehen Robotern bei der Arbeit zu

Nicht schlecht staunten unter anderem Silvia Knoblauch, Christa Jehle, Hans Gaugel und Christa Wischnewski beim Anblick der Abläufe in den Anlagen. Hautnah konnten sie und die weiteren Teilnehmer der Führung zuschauen, wie Roboter hauchdünne Lackschichten auf die unterschiedlichen Teile aufsprühten. Große Fenster an den Anlagen machten das Beobachten vieler Prozesse möglich.

„Die Bearbeitung von Kunststoffteilen ist eine ganz andere als die von Möbeln.“ – Hans Gaugel, Pfullendorf | Bild: Christl Eberlein

Im Hochregallager trainiert auch die Meßkircher Feuerwehr für den Ernstfall

Auf großes Interesse stieß bei den Besuchern auch die Besichtigung des Hochregallagers. Dort finden hin und wieder auch besondere Aktionen statt, wie Susanne Bix erklärte. Durch die Zusammenarbeit der Firma mit der Meßkircher Feuerwehr komme es vor, dass das Hochregallager zum Übungsort werde. Erst kürzlich habe die Feuerwehr hier eine Höhenrettung simuliert und eine Person aus einem der obersten Regalfächer geborgen. So sei nicht nur der Feuerwehr geholfen, sondern man sei auch für eventuelle Notfälle bei Wartungsarbeiten gewappnet. Einen echten Notfall habe es zum Glück noch nie gegeben, erzählte Susanne Bix.

Zwischen Optimierung der Produktionsabläufe und „Feel-good-Management“

Auch wenn sich die Firmenphilosophie auf die Perfektion der Produktionsabläufe und die ständige Entwicklung von Neuheiten konzentriere, sei für die beiden Firmenchefs klar, dass ihr Betrieb ohne die Mitarbeiter nicht der wäre, der er ist, betonte Susanne Bix. Daher lege die Familie großen Wert darauf, dass die Angestellten gerne hier arbeiten. Das Unternehmen habe eigens eine „Feel-good-Managerin“ angestellt, die sich um die Belange der Mitarbeiter kümmere, Firmenveranstaltungen, gemeinsame Feste und Ausflüge organisiere.