Mysteriöse Leuchtkugeln am Himmel, „Space-Bungee“ im Weltraum und ein kleiner Trip zum Mond: All das erwartete die Besucher des Musicals „Ufo – Kein Wunsch ist schnuppe“ bei den beiden Aufführungen im Martin-Heidegger-Gymnasium Meßkirch. Wie die Schule in einem Pressetext mitteilt, hatten mehr als 70 Schüler ein halbes Jahr lang geprobt, allen voran die Theater- und Chor-AG unter der Leitung von Annika Kaunas und Markus Fiederer.

Jetzt entführten die Kinder ihr Publikum bei zwei gut besuchten Aufführungen in das Jahr 2264: Wünsche und Träume, die gibt es dort immer noch. So erlebten die fünf Hauptdarsteller (Helena Müller, Simon Schlude, Laura Schlude, Johanna Müller, Lina Walter) ein Weltraumabenteuer, das seinesgleichen suchte. Bei ihrem Flug zur Raumstation „Overfly 2“ gerieten sie zunächst in einen Meteoritenschauer, der gerade so überstanden werden konnte.

Unterhaltungsprogramm für die Weltraumtouristen

Auf der Raumstation angekommen, erwartete die Weltraumtouristen neben zwei quirligen Reisebegleitern (Antonia Ney, Silvie Hensler) ein Unterhaltungsprogramm, das es in sich hatte: „Space-Bungee“, ein Auftritt der fantastischen „Space Girls“ (Jessica Hensburg, Ina Sophie Winkler, Amelie Schmid) oder ein Ausflug mit dem „Weltraum-Scooter“, der natürlich sofort gebucht wurde.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte zur Bruchlandung auf dem Mond, doch mithilfe der dort ansässigen Sternschnuppen gelang die erfolgreiche Rückkehr zur Erde.

Besondere Soundeffekte und spacige Outfits

Die Technik-AG des Heidegger-Gymnasiums (Leitung: Stefan Bartknecht) hatte für Licht-, Sound- und Nebeleffekte gesorgt, die Kreativ-AG (Leitung: Andrea Meesmann) für spacige Outfits und ein schrilles Make-up. Die Musicalband sorgte für den nötigen musikalischen Schwung bei den Aufführungen, die beiden fünften Klassen (Leitung: Stefanie Rettich und Simone Hägele) beeindruckten durch effektvolle Tanz- und rhythmische Percussion-Einlagen.

Tosender Beifall der Besucher zum Schluss

Ein Trip zu den Sternen, der im tosenden Beifall der Besucher endete, aber nach knapp eineinhalb Stunden für Darsteller wie Besucher viel zu schnell wieder vorbei war.