Ein Stück Meßkircher Einzelhandelsgeschichte geht zu Ende: Nach mehr als 110 Jahren beginnt am 11. März der Ausverkauf im Haushalts- und Spielwarengeschäft Veeser in der Hauptstraße. Zum Monatswechsel Mai/Juni wollen Oskar Häuptle und seine Ehefrau Hannelore das Traditionsgeschäft endgültig schließen und sich in den Ruhestand verabschieden. Ein Teil ihres bisherigen Anwesens soll im Rahmen der Sanierung des Bären-Areals abgebrochen werden. Das Wohn- und Geschäftshaus selbst bleibt bestehen, soll aber künftig anders genutzt werden, erzählen die Häuptles.

Landwirtschaftliche Geräte und Kohlen

Seit Oktober 1908 gehört das Einzelhandelsgeschäft der Familie Veeser zum Erscheinungsbild des mittelständischen Handels in der badischen Kleinstadt. Die Häuptles haben das Familienunternehmen vor 41 Jahren, 1978, übernommen. In den vergangenen 111 Jahren spiegelte das Sortiment des Geschäfts auch immer die Zeitgeschichte und den sozialen Wandel wider. Oskar Häuptle erzählt: „Die Kombination aus Spielwaren und Haushaltswaren ist heute im Einzelhandel üblich. Bis in die 70er Jahre führten wir auch landwirtschaftliche Geräte und Gartengeräte.“ Noch früher, bis in die 60er Jahre hinein, versorgte das Familienunternehmen die Meßkircher mit Kohlen und Briketts. Dazu gab es in der Kanalstraße eine Zweigstelle, in der Herde, Öfen und Ofenrohre angeboten wurden. Zur damaligen Zeit spielte die Eisenbahn noch eine wichtige Rolle. „Nicht nur die Kohlen, sondern auch andere Waren kamen mit der Eisenbahn nach Meßkirch“, erinnert sich Häuptle.

Die Tradition der Hochzeitstische

Ein besonderes Geschäftsfeld des Haushaltswarengeschäfts Veeser waren die Hochzeitstische. Hannelore Häuptle erklärt: „Die Brautleute bestellten einen Tisch, auf dem Haushaltswaren und Geschirr aufgebaut waren. Dann luden sie Freunde, Bekannte und Angehörige ein und baten die Besucher, etwas davon für das neue Paar zu kaufen.“ Sehr zu ihrem Bedauern als Geschäftsfrau gehört dieser Brauch heute der Vergangenheit an. Früher, so die Erinnerung der beiden Geschäftsleute, sei es üblich gewesen, dass die Frau eine Aussteuer und „volle Schränke“ mit in die Ehe gebracht habe. Davon könne heute keine Rede mehr sein. „Es kommt aber immer wieder vor, dass ein Partner nach der Trennung für seinen Singlehaushalt alles wieder neu kaufen muss", erzählt Oskar Häuptle.

Spielzeug als Ausweichsortiment

Der Wegfall alter Geschäftsfelder war für die Meßkircher Händler immer wieder der Grund, sich mit ihrem Sortiment neu zu orientieren. Ein solches Ausweichsortiment war auch einst das Spielzeug und besonders die Welt der Modelleisenbahnen. Eine bekannte Marke hat bei Veeser bereits seit 1983 einen festen Platz im Sortiment. „Ich habe die Markenvertretung damals vom Meßkircher Mitbewerber, dem Haushaltswarengeschäft Conzelmann-Schad, übernommen“, erinnert sich Häuptle. Seine Frau fügt hinzu: „Ich war damals gar nicht so sehr dafür, es war ein großes Invest und wir hatten gerade ein Baby bekommen.“

Bis zuletzt steht Oskar Häuptle (rechts) mit Rat und Tat seinen Kunden, wie hier dem Modelleisenbahner Otto Saddek, zur Seite. Bilder: Hermann-Peter Steinmüller | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Oskar Häuptle berät gerne Großväter und Enkel beim Thema Modellloks

In der Zwischenzeit hat sich die Meßkircherin an die Minibahnen und das Zubehör gewöhnt. Oskar Häuptle ist längst zum Berater für alle Fragen rund um Modelllok und Co. geworden. Besonders gefalle es ihm, wenn Großväter mit ihren Enkeln ins Geschäft kommen: Der Nachwuchs habe meist eine elektronisch gesteuerte Anlage geschenkt bekommen und der Großvater wolle dann seine Lokomotiven auf den modernen Standard umrüsten. Wie das funktioniert, erklärt Häuptle gerne.

Räume sind fast unverändert

Früher waren bei Veeser auch Verkäufer angestellt. Noch heute kommen ehemalige Mitarbeiter ins Geschäft, um sich an alte Zeiten zu erinnern, erzählen die Häuptles. Den Verkaufsraum hat das Ehepaar im Wesentlichen so belassen, wie er immer war. Oskar Häuptle meint dazu schmunzelnd: „Ich sagte schon, wir seien ein Museum."