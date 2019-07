Drei Prozent mehr müssen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den drei kommunalen Kindergärten Meßkirchs nach der Sommerpause bezahlen. Das beschloss am Dienstag der Gemeinderat in der letzten Sitzung in alter Besetzung mit 13 Ja- zu fünf Neinstimmen. Für die Regelbetreuung beispielsweise eines Einzelkindes erhöht sich der Elternbeitrag von bislang 124 auf 128 Euro pro Monat. Die Erhöhung gilt vorläufig nur für die städtischen Vorschuleinrichtungen. Die katholische Kirche als Trägerin der drei anderen Kindergärten ist an den Gemeinderatsbeschluss zwar nicht gebunden, allerdings haben sich die katholischen Gremien in der Vergangenheit immer dem Gemeinderatsvotum angeschlossen. Im Sinn der Gleichbehandlung aller Eltern geht Bürgermeister Arne Zwick davon aus, dass sich die Kirche auch in diesem Jahr anschließen wird.

Meßkirch Sie entdecken den Wald jeden Tag neu: Zu Besuch im Waldkindergarten Wurzelzwerge in Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren

Als Grundlage für die Gemeinderatsentscheidung diente das Vorschlagspapier des baden-württembergischen Städte- und Gemeindetages. Zusammen mit den Vertretern der privaten Kindergartenträger werden jährlich Anregungen zur Anpassung der Elternbeiträge gemacht. Ob diese Beträge angenommen werden, entscheiden die örtlichen Gremien. In diesem Jahr schlug der kommunale Spitzenverband die Drei-Prozent-Erhöhung für den Kindergartenbereich vor. Arne Zwick: „Wir haben uns, wie in den Vorjahren, mit unserem Vorschlag an die Empfehlung des Gemeindetages gehalten.“

Kreis Sigmaringen/Bodenseekreis Kontroverse um gebührenfreie Kitas: Das sagen Eltern, Kindergartenleiter und Bürgermeister aus der Region Das könnte Sie auch interessieren

Der große Rahmen der bundes- und landesweit geführten Diskussion, ob Kindergarten- und Krippenbeträge überhaupt erhoben werden sollen, spiegelte sich am Dienstag im Meßkircher Rat wieder. Einem Argument trat Arne Zwick energisch entgegen. Martina Mülherr hat im Namen der dreiköpfigen SPD-Fraktion angekündigt, dem Erhöhungsantrag der Verwaltung nicht zustimmen zu wollen. Die Fraktion setze sich zwar nicht für die Abschaffung der Elternbeiträge ein, wünsche sich aber eine Grundsatzdiskussion über die Umsetzung. Die Sozialdemokratin verwies auf den geringen Kostendeckungsgrad von rund 15 Prozent. Ihrer Beobachtung nach gebe es in Meßkirch schon Kinder, die wegen der Einkommensverhältnisse der Eltern keinen Kindergarten besuchen könnten.

Sozialamt springt ein

Arne Zwick verwahrte sich gegen den Eindruck, als ob Kinder aus armen Haushalten deswegen von der Vorschule ausgeschlossen seien: „Kein Kind muss der Elternbeiträge wegen auf den Kindergartenbesuch verzichten.“ Wenn die Eltern das Geld nicht aufbringen könnten, würde das Sozialamt die Kosten übernehmen. Wie Stadtkämmerer Joachim Buuk im SÜDKURIER-Gespräch bestätigte, werden derzeit rund 20 Prozent der Kindergartengebühren vom Sozialamt übernommen.

2,66 Millionen Euro für Kindergartenbereich

2019 gibt die Stadt für den gesamten Kindergarten- und Krippenbereich 2,66 Millionen Euro aus. Buuk: „Davon gehen die Elternbeiträge und die Zuschüsse ab.“ Würde die Stadt jetzt nicht erhöhen, führte dies bei den kommunalen Kindergärten zu einem Gebührenausfall von 10 000 Euro. Sollte die Kirche ebenfalls auf eine Erhöhung verzichten, müsste die Stadt über erhöhte Betriebskostenzuschüsse weitere 10 000 Euro aufbringen. Insgesamt bekommt die Kommune für ihre drei Kindergärten 190 000 Euro an Elternbeiträgen. Das Gesamtaufkommen an allen Einrichtungen liegt bei 330 000 Euro.

Jährliche leichte Anhebung besser

Bereits einmal, so berichtete Arne Zwick, habe die Stadt auf die Erhöhung verzichtet: „Als wir dann später eine entsprechend hohe Gebührenerhöhung beschließen mussten, kam das bei den Eltern nicht gut an.“ Deshalb warnte auch Ratsmitglied Jürgen Alber (CDU) davor, auf die jährliche, moderate Anhebung zu verzichten.