von Karl Mägerle

Die Verantwortlichen des Langenharter Dorffestes, das am Sonntag und Montag gefeiert wurde, hatten vorgesorgt. Es wurde nicht wie gewohnt der große Lastenfallschirm auf dem Vorplatz des Gemeindesaals aufgebaut. Tische und Bierbänke wurden aufgrund der Wetterprognosen gleich im Gemeindesaal aufgestellt. Laut Ortsvorsteherin Elvira Reichert ergab sich so immerhin eine Verdoppelung der Sitzplätze.

Der Dauerregen hielt auch am Sonntag noch an. Das Kuchen- und Kaffeebuffet wurde in den Landjugendraum verlegt, die Kinder fanden auch im Untergeschoss im großen Flur auch noch ihren Spielraum, natürlich ohne Sandhaufen. So herrschte den ganzen Tag über, wohl etwas beengt, aber Hauptsache im Trockenen, reges Treiben im Gemeindehaus.

Zusammenrücken hieß die Devise, aber es gab für Klein und Groß auch zur Mittagszeit immer Plätze im Gemeindesaal. | Bild: Karl Mägerle

Die Musikkapelle Kreenheinstetten unter der Leitung von Gerhard Braun fand mit 50 Musikerinnen und Musiker ihren Platz auf der Bühne und sorgte weit über zwei Stunden für musikalische Abwechslung. Für Unterhaltung sorgte bis in den späten Abend das Duo Hosbach. Die gute Stimmung im Gemeindesaal veranlasste schließlich sogar einige Paare zum Tanzen.

Aufgrund des schlechten Wetters fiel Erstmals gibt die Premiere des Classic-Oldtimer-Zweirad-Treffens aus. In unmittelbarer Nähe zum Festgelände sollten unter dem Motto „alte Klassiker im neuen Glanz“ Mofas, Mopeds und Roller aus der Ära der 1950er bis 1970er Jahre präsentiert werden.