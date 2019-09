Meßkirch – Wie in vielen vorwiegend katholischen Landgemeinden, gehört zu einem Festauftakt am Sonntag ein Gottesdienst. Das ist auch Tradition in Langenhart, einem Stadtteil von Meßkirch. Die knapp 250 Einwohner feiern ihr zweitägiges Dorffest am Sonntag, 8. September, und am Montag, 9. September. Der Auftakt des festlichen Rahmens beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr in der Kapelle, die St. Sebastian und St. Rochus geweiht ist, unter Mitwirkung des Gemischten Chores Langenhart, bevor man sich zum gemütlichen Frühschoppen beim nahe liegenden Festplatz des Gemeindehauses trifft.

Für die Vorbereitungen des jährlichen Dorffestes hatten sich die verantwortlichen Personen mit der Ortsvorsteherin Elvira Reichert zusammen gesetzt und das Programm festgelegt. Voraussetzung für ein gutes Gelingen ist immer, dass das Wetter mit macht. Vorsichtshalber wird voraussichtlich wieder auf dem großen Vorplatz beim Gemeindesaal ein großer Lastenfallschirm installiert, unter dem an die 500 Besucher verweilen können. Einen guten Kontakt gibt es seit vielen Jahren zur Musikkapelle Kreenheinstetten, die sich wiederum bereit erklärte, zum Frühschoppen ab 11 Uhr mit ihrem reichhaltigen musikalischen Programm die Gäste zu unterhalten und anschließend auch zur Mittagszeit zu spielen.

Für ein reichhaltiges Mittagsmahl ist das Langenharter Dorffest bekannt. Angusrind vom Smoker oder Rehragout mit Beilagen aus heimischen Produkten sind neben den üblichen Festmenüs sehr gefragt. Und als leckere Vorspeise oder für den kleinen Hunger sind die Dennete mit verschiedenen Belägen direkt vom Lehmofen sehr beliebt. Dennete werden auch den ganzen Tag über zum Mitnehmen frisch gebacken. Auch mit einem frisch gezapften Bier sowie gekühlten alkoholfreien Getränken kann der bestens funktionierende Service der Langenharter Vereine aufwarten.

Erstmals gibt es ein Classic-Oldtimer-Zweirad-Treffen in unmittelbarer Nähe zum Festgelände. Damit wird eine Anregung von Christoph Specker in die Tat umgesetzt. Das Motto „alte Klassiker im neuen Glanz“ dürfte für sich sprechen. Gemeint sind Mofas, Mopeds und Roller aus der Ära der 1950-er bis 1970-er Jahre. Alle Besitzer und Bastler sollen die Möglichkeit haben, ihr damals so geliebtes Zweirad aus den Jugendjahren präsentieren zu können, das in der damaligen Reglementierung von 50 Kubikzentimetern Hubraum als Mofa oder Moped eingestuft war. Bei dem „Classic-Treffen“ in Langenhart werden Erinnerungen geweckt und Maschinen wie vom Typ NSU Quickly, DKW, Vespa oder Kreidler-Florett werden sicher für Begeisterung sorgen. Jeder Teilnehmer, der sich an der „Classic-Ausstellung“ beteiligt, erhält ein Freigetränk. Mit der alten Feuerwehr-Drehleiter kann man außerdem die Möglichkeit nutzen, einen imposanten Ausblick vom und über das Dorf zu bekommen. Am Nachmittag gibt es im Gemeindesaal ein großes Kuchen- und Torten-Büfett – nach heimischen Rezepten von den Landfrauen aus Langenhart hergestellt. Zur Unterhaltung spielt das „Duo Hosbach“.

Auch an die kleinen Gäste wurde bei der Gestaltung des Programms des Langenharter Dorffests gedacht. So steht ein großer Sandhaufen mit allerlei Spielgeräten zur Verfügung. Auch die große und immer beliebte Hüpfburg ist für die kleinen Festbesucher gedacht. Das Fest gilt übrigens auch als das große Treffen ehemaliger Langenharter, die aus allen Richtungen wieder in die alten Heimat kommen und sich dort mit vielen Freunden und Bekannten treffen können. Eine gute Gelegenheit, bis in den späten Abend hinein ein Wiedersehen zu feiern.

Am Montag, 9. September, engagieren sich die Langenharter Vereine nochmals beim traditionellen Feierabendhock ab 17 Uhr. Neben einer reichhaltigen Speisekarte gibt es ab 18.30 Uhr musikalische Unterhaltung durch die „AH-Musik Reiß-Aus“ aus Frohnstetten. Man darf sich also auf einen netten und geselligen Festausklang freuen.