Pfullendorf Rund 200 Menschen trainieren jedes Jahr für das Sportabzeichen

In Pfullendorf ist das Sportabzeichen ein Renner im Freizeitsport. Das liegt auch am Team des Turnvereins, das die Sportler umfassend betreut, damit sie am Ende die geforderte Leistung für das Abzeichen bringen können. Im Rahmen der Serie "Sie bewegen Pfullendorf" erzählen Freizeitsportler, warum sie das Abzeichen machen – teilweise schon dutzende Male.