„Ohne Mitglieder gibt es keine Volksbank und ohne Volksbank keine Unterstützung der lokalen Bevölkerung und der regionalen Unternehmer.“ Mit diesen Worten begrüßte im Schlosssaal Bank-Vorstand Markus Herz die 39 Männer und Frauen, die als langjährige Mitglieder der Genossenschaftsbank ausgezeichnet wurden. Sie halten dem Geldhaus am Saumarkt seit 40, 50 oder 60 Jahren die Treue. Deshalb waren sie zusammen mit ihren Ehegatten zu Kaffee und Kuchen und eben zur Übergabe entsprechender Urkunden eingeladen worden. Welchen Stellenwert diese Ehrenstunde im Alltag der Banker einnimmt, machten die beiden Vorstände Markus Herz und David Winterhalder durch ihre Anwesenheit deutlich.

Volksbank Mitglieder Die Volksbank verfügt nach Angaben des Kreditinstitutes zurzeit über 8254 Mitglieder aus allen Altersgruppen. Die Bank gehört als Genossenschaftsinstitut den Mitgliedern. Diese wählen die Mitglieder der Vertreterversammlung. Dieses Gremium wählt die Mitglieder des Aufsichtsrates als Kontrollorgan. Der Aufsichtsrat entscheidet dann wiederum über die Besetzung der beiden Vorstandsposten, also der Bankchefs. Gewinnausschüttung Jedes Mitglied erwirbt beim Eintritt Anteile an der Bank. Der jährliche Gewinn des Geldhauses wird entsprechend den erworbenen Anteilen an die Mitglieder ausbezahlt. Geschichte Die Volksbank Meßkirch ist aus einem 1864 von 23 Meßkirchern gegründeten „Vorschussverein“ hervorgegangen. (hps)

Markus Herz bezeichnete das Genossenschaftsmodell als „ersten urdemokratischen Zusammenschluss“. Die Mitglieder sind die Eigentümer der Volksbank und bildeten deshalb das Fundament, auf denen das Geldhaus stehe. Jedes einzelne Mitglied habe deshalb seine eigene Entwicklung mit dem eigenen privaten oder geschäftlichen Lebensweg verknüpft, stellte der Bankchef anerkennend fest. Damit bildeten die Mitglieder, so Herz, die Basis, auf der sich die Volksbank bis heute positiv entwickeln konnte.

Johannes Renger | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Johannes Renger Vom Arbeiter zum UnternehmerJohannes Renger aus Engelswies hat als Arbeiter angefangen, sich dann eine Kellerwerkstatt zugelegt und sich schließlich als Unternehmer selbstständig gemacht. Dabei, so der 84-Jährige, habe ihm die Volksbank als Hausbank geholfen, das Unternehmen aufzubauen. 1957 floh Renger aus der DDR. Zunächst war er in Engelswies als Arbeiter bei der Firma Hahn-Magnet tätig. Ab 1965 baute sich Renger im Keller seine eigene Produktion auf. 1989 machte er sich selbstständig. Heute hat das Unternehmen 100 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 13 Millionen Euro. (hps)

Die Ehrungsgäste spiegelten einen Querschnitt der Bevölkerung wieder. Der Handwerksmeister neben dem Unternehmer, die ehemalige Bäuerin neben dem Geschäftsmann. Sie haben eine entscheidende Gemeinsamkeit – sie stammen aus der Region und sind bis heute eng mit ihrer Heimat verbunden. Ein Beispiel dafür ist Wolfgang Schober aus Hohenfels. Der 63 Jahre alte Küchenleiter konnte aus gesundheitlichen Gründen an der Ehrung nicht teilnehmen. Seine Ehefrau Gertrud Schober berichtet: „Er kam schon in frühester Jugend mit der Genossenschaftsbank in Berührung. Eines Tages wurden ihm Anteile angeboten, seither ist er Mitglied.“ Das war vor 40 Jahren.

Konrad Greinacher | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Konrad Greinacher Hausbank für Ein-Mann-BetriebKonrad Greinacher ist seit 40 Jahren Mitglied bei der Volksbank Meßkirch. Der 63 Jahre alte selbstständige Elektromeister ist im Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen zuhause. Er führt das Unternehmen als „Ein-Mann-Betrieb“. Nach der Meisterprüfung im Jahre 1982 wagte der Bichtlinger 1987 den Schritt in die Selbstständigkeit. Zur Volksbank Meßkirch kam der Handswerksmeister, „weil einige seiner Schulkameraden“ dort arbeiteten. Das Meßkircher Geldhaus habe seinen beruflichen Weg als Kreditgeber und Hausbank begleitet, deshalb habe er die Mitgliedschaft beibehalten. (hps)

Zu den für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft ausgezeichneten Bankkunden gehörte die frühere Meßkircher Geschäftsfrau Brigitte Doerfelt. Die 81 Jahre alte Textilfachfrau: „Das Ganze begann, als ich bei der Volksbank Geld einzahlte. Da kam der damalige Vorstand Zink auf mich zu und machte mich auf die Möglichkeit aufmerksam, als Mitglied Anteile an der Volksbank zu kaufen.“ Das Angebot habe sie wahrgenommen und sei Mitglied geworden. Zusammen mit Siegfried Doerfelt, ihrem Ehemann, betrieb sie in den kommenden Jahrzehnten nacheinander zwei Textilwarengeschäfte in der Meßkircher Innenstadt. Das Ehepaar zog sich erst vor vier Jahren aus dem aktiven Geschäftsleben zurück.

Adelheid Riegger | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Adelheid Riegger Erst Sparbuch, dann MitgliedschaftAdelheid Riegger (81) gehört wie Ehemann Hubert seit 1959 zu den Mitgliedern der heutigen Volksbank Meßkirch. Die Seniorin aus Meßkirch: „Wir sind damals noch getrennt Mitglieder geworden.“ Sie arbeitete als Hausfrau. Hubert Riegger betrieb zunächst einen Bauernhof. Als er die landwirtschaftliche Tätigkeit aufgegeben hatte, verdiente er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie als Waldarbeiter. Schon als Kind sei sie stolze Besitzerin eines Sparbuchs gewesen. Sie steht zu ihrer Mitgliedschaft, obwohl ihr die moderne Banktechnik noch etwas fremd ist. (hps)

Wie wichtig für die Volksbank die Filialen in den Dörfern zur Mitgliedergewinnung waren, zeigt das Beispiel der Familie Baiker aus dem Pfullendorfer Stadtteil Otterswang. Durch die Fusion der früher selbstständigen Otterswanger Raiffeisenbank mit Wald und nach der Verschmelzung der Walder Bank mit der Volksbank Meßkirch kamen die Baikers mit dem Geldhaus aus der Heidegger-Stadt in Berührung. Der heute 71 Jahre alte ehemalige Schlosser Hubert Baiker behielt trotz der wandelnden Bankenlandschaft seine Beteiligung bei. Sieglinde Baiker lebt erst seit 46 Jahren in Otterswang. Sie folgte dem Beispiel und ist seit rund 30 Jahren ebenfalls Mitglied.