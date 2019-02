Meßkirch – In einen dicken sauren Apfel musste der Gemeinderat am Dienstagabend beißen. Denn die Fliesenarbeiten im städtischen Hallenbad fallen um rund 200 000 Euro höher aus, als einst berechnet. Würde auf die im Jahr 2016 angenommenen Kosten die Preissteigerung draufgeschlagen, dann müsste heute von rund 211 000 Euro ausgegangen werden. Das sagte Martin Niederwolfsgruber vom städtischen Bauamt. Das günstigste Unternehmen, das jetzt vom Gemeinderat auch den Zuschlag bekam, verlangt für diese Arbeiten rund 404 000 Euro. Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Karl-Heinz Thoma sagte Stadtkämmerer Joachim Buuk, dass in Folge dieser Kostensteigerung eine Summe von 234 000 Euro im städtischen Finanzhaushalt nicht gedeckt sei.

Während der ersten Ausschreibung eines ursprünglich geplanten ersten Abschnitts der Fliesenarbeiten im Sommer vergangenen Jahres hatte sich gar kein Unternehmen gemeldet, schilderte Niederwolfsgruber den Mitgliedern des Gemeinderats. Im Rahmen der nun erfolgten Ausschreibung aller für die Sanierung des Hallenbades nötigen Fliesenarbeiten hätten sich jetzt wenigstens zwei Firmen gemeldet.

"Das ist nicht gerade das, was wir uns vorgestellt haben," kommentierte Bürgermeister Arne Zwick das Ergebnis der Ausschreibung. Die Stadt halte weiter am bestehenden Zeitplan fest, sagte er. Dieser sieht vor, dass das Hallenbad im September wieder in Betrieb genommen werden kann. In diesem Zusammenhang sagte CDU-Fraktionssprecherin Christa Golz, dass die Schüler und Kindergartenkinder darauf warten würden, dass das Hallenbad wieder geöffnet wird.

Vor dem Gemeinderat verdeutlichte Martin Niederwolfsgruber, dass es bei den Arbeiten im städtischen Bad nicht um Fliesenarbeiten im herkömmlichen Sinne gehe. Vielmehr müssten die eingebauten Fliesen so abgedichtet werden, dass kein Wasser durchdringen könne. Denn der Beton, auf dem die Fliesen aufgebracht werden, lässt Wasser durch. Dies ist dem Baujahr des Bades geschuldet – dieses liegt in den 1970er Jahren. Wegen des Betons war auch erwogen worden, eine Edelstahlwanne als Becken einzubauen. Diese Idee wurde als zu teuer verworfen. Und technisch wurde das Bad für den Fliesen-Einbau vorbereitet. So stimmten am Ende alle Räte für die Fliesenlösung. Bürgermeister Zwick hatte auf Anfrage von CDU-Gemeinderätin Insa Bix erklärt, dass die Edelstahllösung preislich immer noch leicht über dem Abdichten mit Fliesen liege.