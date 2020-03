von Karl Mägerle

Ein besonderes Ereignis für die Rohrdorfer Abteilung der Meßkircher Feuerwehr wird dieses Jahr die Feier des 125-jährigen Bestehens sein. Groß gefeiert wird in Rohrdorf am 26. und 27. September.

Feuerwehr hatte unterschiedlichste Einsätze zu bewältigen

Die Einsatzkräfte der Rohrdorfer Wehr hatten im vergangenen Jahr 17 Einsätze zu absolvieren, dies war dem Tätigkeitsbericht bei der Hauptversammlung der Wehr zu entnehmen. Das Einsatzspektrum reichte von Technischer Hilfe bei Verkehrsunfällen über das Beseitigen von Ölspuren bis zu einem Kaminbrand und dem Beseitigen von umgestürzten Bäumen. Das große Engagement der Wehrmänner würdigte Abteilungskommandant Tobias Kille. Erfreut zeigte sich der Abteilungskommandant, dass mit den drei Neuzugängen Mario Schatz, Tobias Sieger und Luca Stier, die Rohrdorfer Wehr derzeit eine Stärke von 38 Aktiven hat.

Auch über Lehrgangsbesuche konnte Tobias Kille Positives berichten, so nahm Jonas Schlegel an einem Maschinistenlehrgang teil. Den Truppführer-Lehrgang besuchten neun Wehrmänner mit Erfolg, Hendrik Halder, Patrick Reichert, Dominik Weishaupt, Jonas Schlegel, Joachim Rebholz, Pascal Glocker, Chris Mauz, Julian Stehmer und Jürgen Schmid. Den LKW-Führerschein absolvierten Hendrik Halder über die Feuerwehr und Pascal Glocker privat.

Zahlreiche Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet und befördert

Das silberne Leistungsabzeichen holten beim Feuerwehrfest in Sauldorf die Wehrmänner Florian Ramsperger, Jonas Schlegel, Hendrik Halder, Chris Mauz, Julian Stehmer, Joachim Rebholz, Jürgen Schmid, Dominik Weishaupt und Pascal Glocker, wofür es nochmals einen besonderen Applaus von der Versammlung gab.

Eine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann stand für Chris Mauz, Julian Stehmer und Joachim Rebholz an. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Hendrik Halder, Patrik Reichert, Jonas Schlegel, Dominic Sieger und Dominik Weishaupt befördert.

Das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre erhielt Tobias Kille. Für 25 Jahre gab es das Ehrenzeichen in Silber für Rainer Schroff, David Muffler, Holger Schumacher, Markus Degen, Frank Jäger und Ralph Hipp. Die höchste Auszeichnung, das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 50 Jahre, wurde von Stadtkommandant Theodor Füßinger an die Uniformjacke von Konrad Hipp angeheftet. Die Anwesenden spendeten dabei Beifall.

Meßkirch Feuerwehr Meßkirch probt für den Ernstfall Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin überrascht“, so der Stadtkommandant, „was die Kameraden aus Rohrdorf im abgelaufenen Jahr an Einsätzen und besonderem Engagement für den Nächsten und die Sicherheit im Allgemeinen erbracht haben.“