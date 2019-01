In der Meßkircher St.-Martins-Kirche herrscht geschäftiges Treiben. Handwerker verschiedener Gewerke sind emsig dabei, die Renovierungsarbeiten voranzutreiben. Wie jeden Dienstag besuchen die beiden Architektinnen des Erzbischöflichen Bauamts aus Konstanz die Baustelle. Beate Maier und Barbara Martin dokumentieren mit Fotoaufnahmen die Fortschritte und besprechen die Vorgehensweise mit den Handwerkern.

Die erste Station sind die drei Windfänge bei den Eingangstüren, wo Jürgen Kranz vom Metallbau- und Schlossereibetrieb Kranz für die Angebotserstellung per Laser die Abstände exakt ausmisst. Beate Maier bespricht mit ihm, welche Metallfarbe sich für den Rahmen des Windfangs eignet. Abgemachte Sache ist es, dass die Glasfront bei den Seiteneingängen etwas in den Innenraum hineinragen soll, um zwischen Außentüre und Glastüre mehr Platz zu gewinnen.

Richard Morgen schleift die oberste Schicht des Bodens aus Hemlock-Holz ab. | Bild: Michelberger, Isabell

Der Putzrestaurator Martin Spiegler, der für die Renovierung der Sockelbereiche zuständig ist, stößt zu der Gruppe hinzu. Er beschreibt, auf welche Weise es gelingt, den Putz rund um den Türrahmen anzubringen, ohne dass er reißt oder abbröckelt. Er zeigt auf eine Ecke, an welcher Putz stark beschädigt ist, und erklärt, dass die hellen Stellen aus altem Kalkputz und die dunklen Stellen aus Zementputz bestehen, mit dem nachträglich ausgebessert wurde. Dann füllt lärmendes Getöse das Kirchenschiff, da die Schreiner ihre Schleifmaschinen angeworfen haben, um die Gestühlspodeste abzuschleifen. Alle rücken etwas näher zusammen, um sich gegenseitig noch verstehen zu können.

Elektromeister Horst Stern (links) und Elektroplaner Gerhard Ruther besprechen anhand des Kirchenplans, wo die elektrischen Leitungen liegen müssen. | Bild: Michelberger, Isabell

Am Windfang des Haupteingangs stellt sich die Frage, ob dort eine Pendeltüre sinnvoll ist, die sich nach innen und außen öffnet, und ob es im Windfang Ablagemöglichkeiten geben soll. Wirklich jedes Detail muss vorab genau geklärt werden, damit die Handwerker ihre Arbeiten fortführen können und sich die Angebote im Rahmen der Kostenkalkulation halten, denn jede spätere Korrektur kostet. An einem Seitenaltar halten Elektromeister Horst Stern und Elektroplaner Gerhard Ruther den Kopf über einen großen Plan der Kirche, um festzulegen, wo elektrische Leitungen liegen müssen für die Beleuchtung, für Steckdosen, die Bildsicherung und verschiedenes mehr.

Zum Schutz vor Schäden werden die Verkleidungen der Seitenaltäre abgebaut und vorübergehend im Chorraum deponiert. | Bild: Michelberger, Isabell

Beate Maier und Barbara Martin gehen bei den Besichtigungen und den Besprechungen zielorientiert und zügig vor, was nicht nur der Kälte in der Kirche zuzuschreiben ist, sondern ihrer Professionalität. Sie sind schon viele Jahre für Bauten der Erzdiözese Freiburg zuständig und haben Erfahrung bei der Organisation und Durchführung von Restaurierungen. Ihr Sachgebiet umfasst das Gebiet Meßkirch und Linzgau. Dazu gehört zum Beispiel auch das Überlinger Münster.

Die Motivation bei einem Erzbischöflichen Bauamt zu arbeiten liegt bei beiden in der hohen Qualität der Bauten, die nach den Denkmalschutzrichtlinien zu den besonders schützenswerten gehören. "Gerade in unserem Gebiet liegen viele hochkarätige Kirchen, die bau- und kulturhistorisch wertvoll sind", schwärmt Beate Maier, die aus der Region stammt. Sie wuchs in Göggingen auf und ging ins Martin-Heidegger-Gymnasium. "In meinem bisherigen Zuständigkeitsbereich gab es nicht so viele hochkarätigen kirchliche Gebäude", ergänzt ihre Kollegin Barbara Martin, die zuvor 16 Jahre für das Erzbischöfliche Bauamt Freiburg gearbeitet hatte.

Barbara Martin, Erzbischöfliche Bauamtsrätin: "Wenn etwas Unvorhersehbares kommt, schrumpft gleich unser finanzieller Puffer." | Bild: Michelberger, Isabell

"Für unsere denkmalgeschützten Objekte gibt es zwar mehr Zuschüsse, aber dafür auch viele Auflagen", schmunzelt Beate Maier. Nach den kritischsten Phasen gefragt, sind sich die beiden einig. Das ist die Anfangsphase der Renovierungsarbeiten, wenn die Rohbau-Gewerke am Schaffen sind und alle Details sensibel abgestimmt werden müssen. Ebenso sei die Kostensicherheit ein wichtiges Thema. Stets müssten die Ausgaben streng im Auge behalten werden, da der finanzielle Spielraum besonders bei diesem Projekt äußerst gering sei. "Wenn zum Beispiel der Restaurator noch ein weiteres Gerüst braucht oder plötzlich noch eine Staubwand notwendig wird, schrumpft gleich unser finanzieller Puffer", führt die Bauamtsrätin Barbara Martin aus.

Beate Maier, Erzbischöfliche Bauoberamtsrätin: "Wir haben es in Meßkirch mit einer sehr angenehmen Bauherrenschaft zu tun." | Bild: Michelberger, Isabell

Doch in Meßkirch gehe bisher alles wunderbar voran. Das, was zehn Jahre lang geplant wurde, laufe nun zügig und schnell. "Wir haben es in Meßkirch auch mit einer sehr angenehmen Bauherrenschaft zu tun", meint Beate Maier. Alle sind sehr engagiert und präsent. Das Gefühl, dass alle am gleichen Strang ziehen, gefällt den Architektinnen. Das sei ein weiterer Garant für gute Ergebnisse. "Und es ist schön, hier auf Bekannte zu treffen, die ich aus meiner Schulzeit kenne", ergänzt die Bauoberamtsrätin Beate Maier.