von Karlheinz Fahlbusch

Johanna Ehrenmann spielt Trompete bei der Musikkapelle Rengetsweiler. Zusammen mit Janina Renz, die Querflöte spielt, und Marina Sauter, die sich in Klarinette und Saxofon verliebt hat, bildet sie das Jugendleitertrio. Die jungen Frauen sind derzeit dabei, ein Zukunftskonzept für den Nachwuchs zu erarbeiten. Und wer meint, da ginge es dann nur um junge Leute, der muss sich belehren lassen.

Johanna Ehrenmann und Marina Sauter sind überzeugt, dass man mit einem neuen Konzept die Zukunft des Musikvereins sichern kann. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

„Wir wollen auch Erwachsene und Wiedereinsteiger“, sagt die 23-jährige Johanna, die in Kempten Sozialwirtschaft studiert. Auch ihr geht es nicht um eine bestimmte Altersgruppe, sondern darum, dass der Verein eine Zukunft hat. Denn klar ist: „Die Musik muss im Dorf bleiben.“ Davon ist Siegbert Blum überzeugt. Der 50-Jährige hat sich dem Schlagzeug verschrieben, das er aber aktiv nicht mehr in der Kapelle spielt.

„Der Siegbert“, wie die Mädels sagen, ist auch Ehrenvorsitzender und wenn er an das heute beginnende Waldfest denkt, dann fangen seine Augen richtig an zu glänzen. Immerhin zum 51. Mal wird der Musikverein dieses überregional bekannte Fest ausrichten. „Rengetsweiler kennt kaum jemand, aber vom Waldfest hat jeder schon mal gehört“, sagt Blum schmunzelnd. Und wer will da schon widersprechen?

Ganze Familien sind beim Fest im Einsatz

Doch klar ist: Wenn es mit der Musikkapelle nicht weitergeht, dann wird es auch irgendwann kein Waldfest mehr geben. „Es spielt da eine ganze Menge rein“, sagen Johanna und Marina beim Gespräch in der SÜDKURIER-Redaktion. Viel Zeit hatten sie gestern nicht, denn sie mussten gleich wieder zum Festaufbau. So wie ganz viele Vereinsmitglieder und Helfer. Komplette Familien seien da im Einsatz, erzählen die Musikerinnen. Und auch Freunde helfen mit.

Action und Freizeitspaß sollen das Mitmachen beim Musikverein auch außermusikalisch fördern. Und dabei denkt man keineswegs nur an Jugendliche. Wer Gemeinschaft sucht, der ist hier richtig. | Bild: (privat)

Eigentlich ist das Waldfest ein Wunder. Rengetsweiler hat knapp 450 Einwohner und ganz viele helfen mit. Um den Bestand der Musikkapelle zu sichern, muss man aber nach Potenzialen Ausschau halten. Deshalb dürfen auch Auswärtige nicht nur beim Fest mithelfen, sie dürfen auch aktiv in der Kapelle spielen. Und das gilt natürlich auch für Jugendliche. Die müssen aber ein Instrument erst lernen und das ist mit finanziellem Einsatz verbunden. Denn Unterricht und Ausrüstung kosten Geld. „Das kann sich nicht jeder leisten“, sagt Marina. Der Verein will da finanzielle Unterstützung geben und der Gewinn aus dem Waldfest ist da sehr hilfreich. „Wir müssen einfach mehr Geld in die Nachwuchsarbeit stecken“, lautet das Credo.

Ins Wasser, wie hier im Seepark in Pfullendorf, geht es natürlich ohne Instrumente. | Bild: privat

Momentan sind drei Jugendliche in Ausbildung und so mancher Aktive denkt daran, sich weiterzubilden. In der Kapelle spielen derzeit 25 Frauen und Männer und etwa zwei Drittel davon sind unter 25 Jahren alt. Wenn die Familienphase kommt, dann kann es eng werden, wenn die Register besetzt werden müssen. „Aber so manches Paar hat sich bei der Musik erst gefunden“, sagt Marina, die gerade ihr Abitur macht und später Elementarpädagogik studieren will. Sie ist überzeugt, dass die Gemeinschaft etwas ist, was viele Menschen einfach brauchen. Und in Rengetsweiler ist die Musikapelle da ein gutes Angebot.

Ideen für neue Angebote gibt es viele

Zudem pflegt man im Dorf auch viele Traditionen wie Fronleichnam, den 1. Mai oder den Volkstrauertag, wo die Musik immer dabei ist. Mit Familienangeboten wie Radtouren und Ausflügen will man dafür sorgen, dass auch in Zukunft noch eine Trompete in Rengetsweiler spielt. Und was andernorts längst nur noch in der Erinnerung lebt, das hat man hier wieder aufleben lassen: den Musikerball. Ideen für neue Angebote gibt es viele, doch es muss auch alles finanziert werden. Das Waldfest ist da eine gute Hilfe. Doch auch hier gilt: Ohne Arbeit kein Gewinn.