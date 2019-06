Die Hauptprobe liegt hinter den 99 Akteuren der Meßkircher Kolpingbühne. Thomas Schlude ist vor der Premiere des Stücks „Es war einmal in Chicago„ am Freitagabend vor dem Meßkircher Schloss zuversichtlich. „Das Wetter wird gut, jetzt muss nur noch das Kolpingtheater liefern“, sagte er in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wie bei den Produktionen in den zurückliegenden Jahren sei die Premiere noch nicht ausverkauft. „Es gibt noch 140 Karten“, sagte Schlude am Donnerstag. Die Premiere beginnt um 20 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro. Offensichtlich habe sich das Publikum der Kolpingbühne angewöhnt, die Premiere des Stücks abzuwarten und sich erst dann für den einen Besuch der Aufführung zu entscheiden. Doch dann sei es oft zu spät: „In den vergangenen Jahren wurden wir nach der ersten öffentlichen Aufführung überrannt und dann waren alle Karten schon verkauft“, schildert Schlude.

Die Hauptprobe am Mittwoch, die Aufführungscharakter hatte, verlief problemlos. Zwar hätten auch die Schauspielerinnen und Schauspieler die hohen Temperaturen gespürt, vor allem wenn die Scheinwerfer an waren. Doch das Gelände vor dem Schloss, auf dem die Kolpingbühne ihr Stück in Szene setzt, liege nur während der ersten halben Stunde nach Beginn der Aufführung in der Sonne, danach im Schatten. Dennoch empfiehlt Schlude den Besuchern, auf Sonnenschutz zu achten. Nach der Wettervorhersage soll es auch am Freitag wieder sonnig werden. Und die Temperaturen werden auf rund 29 Grad steigen. Für Samstag sind mit 31 Grad noch höhere Temperaturen vorhergesagt – am Samstag gibt es ab 20 Uhr die nächste Aufführung des Stücks.

Die Anstrengungen der Ehrenamtlichen der Kolpingbühne für dieses Freiluftstück sind immens. 99 Akteure stehen auf der Bühne, mit den weiteren Helferinnen und Helfern, beispielsweise in der Maske, in Ton und Technik sowie den Aktiven des Bühnenaufbaus addiert sich die Theaterschar auf gut 200. Und den zeitlichen Vorlauf beziffert Thomas Schlude, einer der Köpfe der Kolpingbühne, mit anderthalb Jahren. Deshalb werde es auch künftig nur alle vier Jahre eine solche Inszenierung geben. Eine Produktion alle zwei Jahre auf die Beine zu stellen, sei einfach nicht zu schaffen. Der jetzige Zyklus mit einem vierjährigen Abstand sei für die Ehrenamtlichen schon stark belastend.

Weitere Aufführungen von „Es war einmal in Chicago„ gibt es am Freitag, 5. Juli, sowie am Samstag, 6. Juli und am Freitag, 12. Juli – jeweils um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.