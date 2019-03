von SK

Die Freien Wähler Rohrdorf treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit einer Kandidatin und vier Kandidaten an. Daniela Sieger, Bernd Schlegel, Benjamin Ramsperger, Hermann Bauer und Joachim Bach wurden für die Wahl zum Ortschaftsrat in dem Meßkircher Ortsteil nominiert, wie es in einer Mitteilung der Freien Wähler heißt.

Das sind die fünf Kandidaten der Freien Wähler

Neu mit dabei und die einzige Frau unter den Kandidaten ist Daniela Sieger, heißt es weiter. Die Diplom-Verwaltungswirtin ist 37 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Bernd Schlegel arbeitet als Serviceberater, er ist 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er tritt bereits zum zweiten Mal für den Ortschaftsrat an. Benjamin Ramsperger ist Landwirt, 29 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er kandidiert zum ersten Mal für den Ortschaftsrat. Bereits seit zehn Jahren gehört Hermann Bauer dem Rohrdorfer Ortschaftsrat an. Der 59-jährige Drucker ist verheiratet und Vater einer Tochter. Joachim Bach, ebenfalls 59 Jahre alt, ist Diplom-Forstwirt seit 15 Jahren im Ortschaftsrat. Er leitete die Nominierung der Kandidaten.

Während der Nominierungsversammlung nahmen die Freien Wähler auch ihre Ziele in den Blick. Ob für Familien, Vereine oder örtliche Einrichtungen: die Freien Wähler wollen sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, die Entwicklungsmöglichkeiten zu verwirklichen, die Rohrdorf bietet.