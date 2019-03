Herr Pfarrer Schmid, wie erinnern Sie sich an die Fastenzeit in Ihrer Kindheit?

Als Kinder haben wir auf Schokolade und Süßigkeiten verzichtet. Doch insgesamt haben wir in der Fastenzeit in der Familie bewusster gegessen. Obwohl es in großen Teilen in der Gesellschaft schon nichts Besonderes mehr war, erlebten wir die Wochen bis Ostern als eine besondere Zeit.

Und wie sah es dann in Ihrer Jugendzeit aus?

Als ich bei den Ministranten war, haben wir während der gesamten Fastenzeit gemeinsam auf Alkohol verzichtet. Wir waren zusammen mit den Kaplänen eine große Gruppe. An Ostern freuten wir uns dann richtig auf unser erstes Bier und feierten eine Party in den Jugendräumen der Kirche.

Was hat die Kirche den Menschen zur Fastenzeit zu sagen?

Fasten bedeutet nicht nur auf Pfunde und Kilos zu achten, sondern sie bedeutet eine Reinigung für Seele und Geist. Es ist eine Chance beziehungsweise Anlass, über das eigene Leben nachzudenken, es unter Umständen neu auszurichten, auf das Leben mit Gott auszurichten. Dazu gehören klassischerweise die drei Aspekte: Gebet, Almosen und Fasten.

Ist das heute noch aktuell?

Das ist höchst aktuell. Wir leben in einer Gesellschaft der Individualisierung und der Ellenbogen-Mentalität, in welcher oftmals der persönliche Vorteil gesucht wird. Die Fastenzeit ist eine Zeit, um zu sich selbst zu finden, in der Ruhe und Stille zu überlegen, was gut läuft und was ich ändern kann. Man kann sein Gebetsleben intensivieren und vielleicht regelmäßiger in den Gottesdienst gehen, in dem das Fasten geistlich begleitet wird.

Der Bereich Almosen könnte heute auch bedeuten, dass jeder für sich überprüfen kann, was in Bezug auf die Mitmenschen ansteht: Ob ein Streit ausgeräumt werden kann oder ob ich mit jemandem in ein klärendes Gespräch oder in die Versöhnung gehen kann. Ebenso kann man reflektieren, ob jemand Hilft benötigt. Es geht darum, von sich selbst wegzuschauen und den Blick auf die Mitmenschen zu richten.

Und das Fasten?

Fasten kann auch bedeuten, einfach bewusster und maßvoller zu essen oder zu trinken. Es fällt oft schwerer, etwas zu begrenzen, mit etwas langsamer zu machen oder weniger beziehungsweise bewusster zu agieren. Jeder sollte für sich schauen, wie er die Fastenzeit sinnvoll gestaltet. Es öffnet sich auch die Möglichkeit, nach Alternativen zu dem Gewohnten zu schauen.

Haben Sie besondere Aktionen für die Fastenzeit geplant?

In meinem ersten Jahr in Meßkirch-Sauldorf schaue ich erst einmal, welche Traditionen es hier gibt und wo man Akzente setzen kann. Dass die Traditionen von Pfarrei zu Pfarrei unterschiedlich sind, finde ich eine Bereicherung. Was wir zusammen mit den anderen christlichen Kirchen anbieten, sind Veranstaltungen innerhalb der ökumenischen Bibelwochen zum Philipperbrief, die vier Mal dienstags stattfinden. Der Beginn ist am 12. März. Die einzelnen Termine sind im Pfarrblatt und im Amtsblatt aufgeführt.

Wie sieht die Ostervorbereitung der Erstkommunikanten aus?

Die einzelnen Elterngruppen treffen sich bereits, es sind Kinderkreuzwege in den einzelnen Kirchen in Planung. Dort werden auch Familien-Gottesdienste von den Teams organisiert. Wie immer werden sich die Kinder am Palmsonntag beim Gottesdienst beteiligen.

Liegt ihr violettes Gewand schon bereit?

Ja, ich habe es schon gerichtet. Die Farbe Violett ist die Farbe für Buße, Umkehr und Neuausrichtung. Auf dieses Gewand freue ich mich schon ganz besonders, denn ich brachte es vor einigen Jahren direkt aus Rom mit. Da es damals nicht in mein kleines Handgepäck passte, musste ich dafür ein Paar alte Schuhe in Rom lassen. Ich musste mich von einem alten Kleidungsstück lösen, um das neue mitzunehmen. Wie passend für die Fastenzeit.