Meßkirch vor 2 Stunden

Die Entscheidung ist gefallen: Meßkircher Architektengesellschaft Mauch Offner baut neuen Kindergarten

6 Millionen Euro lässt sich die Stadt Meßkirch ihre neuen siebengruppigen Kindergarten kosten, der im Juli 2021 in Betrieb gehen soll. Bei einer Gemeinderatssitzung im Schloss stellten drei Anbieter ihre Planungen vor. In einem geheimen Verfahren vergaben die Gemeinderäte Punkte für ihre favorisierten Lösungen – am Ende erhielt die Architektengesellschaft Mauch Offner aus Meßkirch den Zuschlag.