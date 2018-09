von sabell Michelberger

Mit dem gemeinsamen Erinnern an die Abgründe der deutsch-französischen Geschichte haben sich die Teilnehmer des Galeriegesprächs in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss befasst. Kreisarchivar Edwin Ernst Weber moderierte die Diskussionsrunde mit dem französischen Bürgermeister Jean-Paul Welterlen, dem elsässischen Autor Martin Graff und dem deutschen evangelischen Theologen Albrecht Knoch. Der Anlass, sich mit der Kriegserinnerungskultur von Frankreich und Deutschland zu beschäftigen, bildete die Ausstellung "Wandlungen – Mutations. Fotografische Erkundungen auf dem Hartmannsweilerkopf", in der Schwarz-Weiß-Fotografien von Tobias Kern und Nathalie Savey auf ästhetische Weise Zeugnis der erbitterten Kämpfe auf dem Hügel am Südrand der Vogesen geben.

"Schüler auf menschliche Zukunft vorbereiten"

Jean-Paul Welterlen mahnte, dass sowohl ein übertriebenes Erinnern als auch ein übertriebenes Vergessen vermieden werden sollten. Er engagiere sich für das Abri mémoire in Uffholtz, eine Gedenkstätte an den Ersten Weltkrieg, um die jungen Menschen für die Gefahr des Krieges zu sensibilisieren. Die pädagogische und künstlerische Auseinandersetzung mit den Kämpfen am Hartmannsweilerkopf sollten dabei helfen, die Schüler in Frankreich und Deutschland für eine menschliche Zukunft vorzubereiten. "Wir müssen den Blickwechsel wagen und im Dialog bleiben", betonte Welterlen, ansonsten bleibe es ein Erinnerungsmonolog.

Nachempfinden, welchen Schmerz und welche Abgründe die Gegenseite im Krieg erlitt

"Wir sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten", erklärte der evangelische Theologe Albrecht Knoch. Grenzen seien nicht da, um zu trennen, sondern um dort zusammenzukommen. Man müsse einen Sichtwechsel schaffen, um nachzuempfinden, welchen Schmerz und welche Abgründe die Gegenseite in den Kriegen erlitten habe. Deshalb sei es wichtig, dass in französischen Schulen Deutsch gelernt und in deutschen Schulen Französisch gelernt werde.

"Elsass schafft es nicht, diese Doppelkultur zu pflegen"

Martin Graff beschrieb, in welcher besonderen Rolle sich das Elsass befand und heute noch befindet, das mal zu Deutschland, mal zu Frankreich gehörte. Die Inschriften auf Kriegerdenkmälern drückten diesen Zwiespalt aus. Da stehe nicht "Gestorben für Frankreich", sondern allenfalls "Für unsere Helden". Allerdings schaffe es das Elsass nicht, wie Graff ausführte, diese Doppelkultur zu pflegen. "Da haben wir versagt", gestand er. Noch nicht einmal den Franzosen sei die Sonderrolle des Elsass bewusst. "Sie kennen den Unterschied zwischen annektiert und besetzt nicht", erklärte Graff.

Die Gesprächsrunde thematisierte, dass der große Krieg in Frankreich der Erste Weltkrieg ist, in Deutschland hingegen der Zweite. Dies hänge damit zusammen, dass der Erste Weltkrieg aus deutscher Sicht außerhalb des eigenen Territoriums geführt worden sei, der Zweite hingegen jede Region betroffen habe.

Gibt es ein falsches und richtiges Erinnern?

Ob es denn ein falsches und ein richtiges Erinnern gebe, wollte Edwin Ernst Weber von den Teilnehmern der Gesprächsrunde wissen. Dabei kam man auf das Zuviel des Erinnerns und das Zuviel des Vergessens zurück. Albrecht Knoch meinte, dass ein zu starkes Erinnern möglicherweise einen erstarrten Blick auf einen Punkt der Geschichte werfe und diesen im falschen Maßstab darstelle. Die Last werde zu groß, wenn die Beschäftigung zu intensiv sei. Allerdings dürfe das Kriegsgeschehen nicht vergessen werden, da es die Zukunft bestimmt. Man müsse sich mit den Abgründen der Geschichte in der eigenen Region befassen, so unangenehm dies auch sei, ergänzte Weber. Den Opfern müsse ein Gesicht gegeben werden als Mahnung und Orientierung.

Falsches Erinnerung verfolgt tagespolitische Interessen

Für Weber hat das falsche Erinnern mit Instrumentalisierung zu tun, um tagespolitische Interessen zu verfolgen. Er schlug am Ende den Bogen in die heutige Zeit. Man müsse sich fragen, wie wir mit Randgruppen und Missliebigen in der Gegenwart umgehen. Und generell: Was ist ein Mensch und was ist ein Mensch wert?

Das Historial, die neue Gedenkstätte auf dem Hartmannsweilerkopf, hat sich dem gemeinsamen Erinnern verschrieben. Das sei ein Ansinnen, dass in einer Zeit der nationalen Egoismen umso wichtiger sei, wie Weber konstatierte. Um den gegenseitigen Austausch zu stärken, wird die Ausstellung "Wandlungen – Mutation" im nächsten Monat nach Uffholtz weiterziehen, wo im Moment Bilder des Malers Xaver Henselmann aus Sigmaringen-Laiz zu sehen sind. Henselmann starb am Hartmannsweilerkopf und hinterließ Aquarelle mit Motiven aus dieser Region.

Zu den Personen Martin Graff, geboren 1944, ist ehemaliger evangelischer Pfarrer, Filmemacher und deutsch-französischer Autor und lebt im elsässischen Münstertal. Er wurde mehrfach mit dem deutsch-französischen Journalistenpreis ausgezeichnet.

Albrecht Knoch, geboren 1966, ist Pfarrer der Württembergischen Landeskirche mit einem Dienstauftrag im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) in Ulm und an der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Er ist am ökumenischen deutsch-französischen Gespräch beteiligt und für den KDA im europäischen Netzwerk "Church Action on Labour and Life" aktiv. Unter anderem studierte er in Paris Theologie. Vor seinem Studium leistete er zwei Jahre lang in Frankreich einen sozialen Friedensdienst.

Edwin Ernst Weber, geboren 1958, ist seit 1991 Kreisarchivar und Kulturreferent des Landkreises Sigmaringen. Seit 2012 Kreisarchivdirektor). 1980 und 81 leistete er einen freiwilligen sozialen Friedensdienst in Frankreich.

Jean-Paul Welterlen, geboren 1951, ist Bürgermeister von Uffholtz im Gemeindeverband Thann-Cernay. Er ist Vertreter des Gemeindeverbands beim Abri mémoire, einer Gedenkstätte und eines Museum in Uffholtz, sowie auf dem Hartmannsweilerkopf.

