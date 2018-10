Seit rund zwei Monaten ist Meßkirchs neuen Stadtbauamtsleiter Stephan Frickinger im Amt. In dieser Zeit galt es für den Nachfolger von Thomas Kölschbach, viele Fäden aufzunehmen und sich in die Materie einzuarbeiten.

Im Meßkircher Stadtbauamt übernahm er das Arbeitszimmer des Vorgängers im Erdgeschoss und darin, sagt er mit einem Lächeln, stünden die Ordner und Unterlagen, in die es sich für ihn einzuarbeiten galt, in Regalen entlang der Wände aufgereiht. "Viele der Themen, die hier angestoßen wurden, sind wichtige und richtige Themen", stellt der neue Mann in der Stadtverwaltung dabei fest. Er freue sich nun auf die Aufgabe, die Zügel aufzunehmen und die Projekte abzuarbeiten, auch wenn da eigene Ideen angesichts der Fülle an bestehenden Aufgaben zunächst einmal in den Hintergrund treten müssten.

Haushalt soll entlastet werden

Ein Thema, das ihn in den vergangenen Wochen seit seinem Amtseintritt besonders beschäftig habe, sei die gezielte Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden gewesen. Dabei gehe es darum, Gebäude so zu verstehen, dass sie einem Lebenszyklus unterlägen, der direkte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat. Also beispielsweise, wenn klar sei, dass die große Dachsanierung an einem Objekt in ein paar Jahren fällig wird, sich die Frage zu stellen, wie dieser große Haushaltsposten durch kleinere Maßnahmen im Vorfeld noch um ein paar Jahre nach hinten verschoben werden kann. "So soll der Haushalt entlastet werden und es sollen Mittel für andere Themen wie die Kindergärten oder die Schulen frei werden", gibt Frickinger ein Beispiel.

Altstadtsanierung in 2019 und 2010

Ein weiteres Thema, das ihn in seinen ersten Wochen im Amt beschäftig hat, sei die Altstadtsanierung. "In den Jahren 2019 und 2020 werden wir da intensiv drangehen", kündigt er an. Dabei nennt er in der Innenstadt die Bereiche der Haupt- und der Grabenstraße sowie der Fuchsgasse oder der Durchgang vom Rathaus in Richtung Adlerplatz. Themen seien hier ein in den Pflasterbelag hineinverlegter Wegstreifen, eine Verkehrsberuhigung, ein neues Licht- oder auch ein neues Grünkonzept. Die beiden letzten Punkte verdeutlicht er am Thema der derzeitigen Beleuchtung. Die, sagt er, sei in der Hauptstraße beispielsweise ohne jegliches Raster. Die Lampen seien dabei sicher so aufgestellt worden, dass sie die Bereiche gut ausleuchten könnten, doch um in die Hauptstraße eine optische Struktur hineinzubringen, die die Straße zugleich für den Besucher aufwerten würde, brauche es ein Abstandsraster, das dem Auge des Betrachters Orientierung gibt. Die selbe Idee stehe hinter einem neuen Grünkonzept. "Mir geht es darum, zu verdeutlichen, dass hier etwas Tolles da ist. Man muss es nur wahrnehmen können", unterstreicht er. Denn das sei ein wichtiger Punkt, der auch auf andere Bereiche zutreffe.

Bezüge zur Geschichte

Einen Ort wie den Brunnen in der Grabenstraße könnte man so gut mit der oberhalb liegenden Kapelle verbinden, um so einen besonderen Punkt im Stadtbild zu schaffen. Wichtig sei ihm auch, die Stadteinfahrten städtebaulich hervorzuheben. Am Beispiel Umgehungsstraße erläutert er das so: Autofahrer, die aus Richtung Menningen kommen, würden am Stadteingang vor allem die dortige Tankstelle sehen doch nicht viel, was auf Meßkirch hinweist. Das würde er gerne ändern, denn Bezüge ließen sich durch die reiche Geschichte der Stadt leicht schaffen.

Aufbruchsstimmung in der Stadt

Frickinger, der in Ravensburg aufgewachsen ist, dort eine Ausbildung zum Kaufmann machte und in dem Beruf arbeitete, bevor er sich seinen Traum eines Architekturstudiums erfüllte, fühlt sich in Meßkirch genau am richtigen Ort: "In den vergangenen Jahren gab es hier eine tolle Aufbruchsstimmung und so wird das auch weitergehen", ist er sich sicher und verweist auf mehrere Bauprojekte.

Förderprogramm für Privathaushalte

Was das Förderprogramm Altstadtsanierung betrifft, hätte es mehr Geld sein können, das vom Land zur Verfügung gestgellt wird, sagt er; doch andererseits sei es so, dass die Stadt sehr viel tue, um auch Privathaushalte zum Sanieren der Gebäude zu motivieren. Ein Förderprogramm wie "Neues Meßkirch" sei für eine Stadt in der Größe Meßkirchs eher ungewöhnlich und in der Zeit, in der er bei der Stadt arbeitet, habe es bereits drei bis vier Anfragen nach einer Förderung gegeben. Das sei sehr positiv, denn bei Sanierungen könne jeder Euro gut gebraucht werden und in der Stadtverwaltung, hebt er hervor, sei man sehr aktiv und gebe sich viel Mühe, was die Gewinnung von Fördergeldern betrifft.

Zur Person Stephan Frickinger wurde am 1. Oktober neuer Stadtbaumeister von Meßkirch. Er trat damit die Nachfolge von Thomas Kölschbach an, der als Stadtplaner zur Stadtverwaltung Überlingen wechselte. Sein beruflicher Weg führte Frickinger aus der Selbstständigkeit über die Arbeit für die Zieglerschen zur Stadtverwaltung Meßkirch. Frickinger ist Vater einer zweieinhalb Jahre alten Tochter und eines einjährigen Sohnes. Die Familie wohnt in Meßkirchrs Nachbargemeinde Wald. (sk)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein