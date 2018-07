Kölschbach erläutert den Hintergrund so: Bei der Mettenbach-Renaturierung sei aufgefallen, dass es keine wasserrechtliche Genehmigung für die bisherige Versorgung des Teichs über den Mettenbach gab. Deswegen solle der Teich in Zukunft über ein Pumpensystem mit Frischwasser versorgt werden, sagt der Stadtbauamtsleiter.

So gut wie kein Wasser im Sommer

Und er fügt an: Dies mache auch insofern Sinn, als dass es im Sommer so gut wie kein Wasser gegeben habe, das über den Bach in den Teich gelangte und dieses Problem mit einer Speisung des Teichs aus der Wasserleitung gelöst werden könne.

Geplanter Baubeginn: Oktober

"Die Planung steht. Jetzt werden die Arbeiten vergeben und Anfang Oktober wird es voraussichtlich zur Umsetzung kommen", stellt Kölschbach fest. Beim neuen Teich werde es eine Flachwasserzone geben und der Beton an der Randeinfassung des Gewässers werde verschwinden. Teichrosen, Gräser und andere Pflanzen sollten neu zur Verschönerung der Anlage gesetzt werden. Zudem werde die Teichfolie erneuert. Versucht werden solle auch, die Pumpe des Schaufelrads so zu erneuern, dass sie künftig gegen Vandalismus gefeit ist.

Kein Abgang zum Mettenbach

Einen Abgang zum Mettenbach werde es nicht mehr geben. Die Teichanlage solle keine zweite Spielanlage in dem Bereich sein, sagt Kölschbach mit Blick auf den neuen Abenteuerspielplatz in der unmittelbaren Nähe des Gartens. Verschwinden werde bei dem neu gestalteten Teich das Eisengitter unter der Wasseroberfläche. Dafür werde es aus Sicherheitsgründen eine leichte Einzäunung des Teichs geben.

Firlefanz-Club wurde informiert

Der Firlefanz-Club, der die Teichanlage vor Jahren in einem ehrenamtlichen Kraftakt und mit der finanziellen Unterstützung von Meßkircher Unternehmen geschaffen hatte, sei kontaktiert und über die Neuerungen informiert worden, sagt Kölschbach. Da es keine Nutzungsänderung gibt, habe es keinen Widerspruch gegeben.

