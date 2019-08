Das Donautal zählt zu den schönsten Wanderregionen Deutschlands. Am kommenden Dienstag, 3. September, lädt der SÜDKURIER zu einer Wanderung auf einer der schönsten Touren im Donautal ein. Ausgangs- und Schlusspunkt dieser geführten Rundwanderung ist der Parkplatz bei der Neumühle im Donautal zwischen Hausen im Tal und Gutenstein. Die Führung übernimmt Walter Knittel. Er ist nicht nur Geschäftsführer des Tourismusverbandes Donaubergland, bei dem Meßkirch und andere Gemeinden Mitglied sind, sondern auch ein ausgewiesener Kenner der Region und selbst ein begeisterter Wanderer. Im Wandergepäck hat er nicht nur viele Erläuterungen zur Landschaft und der Tier- und Pflanzenwelt. „Es gibt hier auch mancherlei Geschichten rund um die Burgen und Ruinen“, sagt Knittel mit einem vielsagenden Blick. Die Wanderer dürfen sich also auf unterhaltsame drei Stunden freuen, in denen die rund 7,5 Kilometer Wegstrecke bewältigt werden. Mit dabei ist auch Anita Schmidt von Donaubergland. Den Schwierigkeitsgrad geben die Wanderführer mit mittelschwer an. Auf- und Abstieg betragen jeweils 250 Meter.

Gestartet wird um 13.30 Uhr bei der Neumühle. Dann geht es zunächst ein Stück das Raintal entlang und dann hinauf zum Lenzenfelsen, von wo man einen der schönsten Ausblicke auf das Tal der jungen Donau mit dem Schaufelsen hat. Im 12. Jahrhundert möglicherweise unter den Grafen von Montfort errichtet wurde die Burg Langenfels, von der heutzutage nur noch eine geheimnisvolle Ruine übrig geblieben ist. Weiter gewandert wird dann entlang den Höhen der Schwäbischen Alb, ehe es wieder hinunter ins Tal geht und bei Neidingen dann entlang der Donau zurück zum Startpunkt. Festes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich. Walter Knittel und Anita Schmidt empfehlen auch das Mitnehmen von Stöcken. Getränke für die Teilnehmer werden dank der Spende einer Brauerei kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mitwandern will, kommt einfach pünktlich zur Neumühle. Bei schlechtem Wetter muss die Wanderung ausfallen. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigenes Risiko.