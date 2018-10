Herbstwetter kündigt sich an und der Heizölpreis ist oben. Doch damit nicht genug: Der Preis wird noch weiter steigen. Dieser Meinung ist Gerold Stengele vom gleichnamigen Mineralöltransportunternehmen aus Sauldorf. Nach der Explosion in einer Raffinerie bei Ingolstadt Anfang September gebe es dort noch immer einen Ausfall und die Abnehmer aus Bayern würden zur Raffinerie nach Karlsruhe ausweichen, von wo er sein Öl erhält. Hinzu komme, dass die Schifffahrt auf dem Rhein wegen des niedrigen Wasserstands derzeit so gut wie tot sei. In der Folge gingen die Mineralölpreise steil nach oben. Verdienen würden daran die Konzerne.

Karl Bösch wartet, bis der Ölpreis wieder niedriger wird. Bild: Karl Mägerle | Bild: Karl Mägerle

Vergangene Woche habe ein Kunde Heizöl für 80 Cent den Liter bei ihm gekauft, gestern habe ihm Karlsruhe keinen Preis mitteilen können und ob er nächste Woche noch mit Öl beliefert werde, könne er heute nicht sagen. Für Kunden, die derzeit noch Öl brauchen, habe es bis zuletzt drei Wochen Wartezeit bis zur Lieferung gegeben.

Ewald Guggemos aus Rohrdorf hat dabei schon vorgesorgt: "Vor etwa zwei Wochen habe ich an die 2000 Liter Heizöl getankt, die wohl etwas teuer waren. Aber ich will sicher über den Winter kommen", sagt er. Um auch angesichts der derzeitigen Marktlage beim Brennstoffkauf etwas sparen zu können, habe er sich mit einigen anderen Käufern aus seiner Umgebung zusammengeschlossen. Durch die höhere Ölmenge im Einkauf sinke der Preis. Das mache sich bemerkbar. Auch was den Lieferanten betrifft, werde innerhalb ihrer Einkaufsgemeinschaft genau geprüft und verglichen, wie viel das Heizöl, bei wem kostet. Eine Selbstverständlichkeit sei es für sie da, bei einem besseren Angebot den Lieferanten zu wechseln.

Ewald Guggemos hat bereits Öl getankt und will damit über den Winter kommen. Bild: Karl Mägerle | Bild: Karl Mägerle

Den Heizölmarkt im Blick hat auch Josef Grom aus Langenhart: "Ich habe noch kein Heizöl gekauft, da es zurzeit sehr teuer ist. Sobald ich einen günstigen Preis feststelle, werde ich dazu kaufen, denn der vorhandene Bestand dürfte über den Winter reichen." Und auch Karl Bösch aus Rohrdorf stellt fest: "Meine Tanks sind noch halb voll. Ich werde sie vollmachen, wenn der Ölpreis günstiger ist. Abwarten, denn ich nehme an, dass der Preis noch etwas nach unten geht." Seine Schwester Marlies sieht den derzeitigen Preisanstieg hingegen eher gelassen: Im einen Jahr kaufe man ein, wenn der Literpreis gut ist und im nächsten Jahr erwische es einen eben wieder mit einem schlechteren Literpreis. Deshalb sei sie auch nicht dafür, auf eine bessere Preisentwicklung zu spekulieren. Und auch der Lieferant werde bei ihnen nicht gewechselt, denn schließlich hätten sie mit dem Ihren immer nur gute Erfahrungen gemacht und Verlässlichkeit sei für sie wichtig.

Josef Grom glaubt, dass er mit seinem Heizölvorrat über den Winter kommt. Bild: Karl Mägerle | Bild: Karl Mägerle

Heidi Pluto, Geschäftsführerin der Scholter-Mineralölhandelsgesellschaft aus Göggingen beurteilt die Möglichkeit, den niedrigsten Heizölpreis im Jahresverlauf zu treffen, als sehr vage. "Es gibt da keine Prognose und keine Jahreszeit, in der es billiger ist", sagt sie. Die politische Lage in der Welt spiele bei der Preisbildung eine Rolle und genauso das Wetter. So wie derzeit der wenige Regen und der niedrige Rheinpegel Auswirkungen haben, könnten es aber genauso schwere Stürme im Atlantik sein, die die Arbeit der Förderplattformen auf hoher See zum Erliegen brächten und die dadurch einen Preisanstieg auslösten..

Beratungsgesellschaft sieht für dieses Jahr eine Preissteigerung von acht Prozent voraus Wie beurteilen Fachleute die Preisentwicklung in diesem Jahr? Wer mit Gas und mit Fernwärme heizt, zahle dieses Jahr voraussichtlich drei Prozent weniger als 2017 und wer mit Öl heizt müsse mit einer Preissteigerung von im Schnitt acht Prozent rechnen, heißt es seitens der Beratungsgesellschaft Co2online. Dadurch würde das Heizen mit Heizöl seinen Kostenvorteil gegenüber Erdgas verlieren. Wie wurde das Thema Heizen in der Vergangenheit kommunalpolitisch thematisiert? Beispielsweise in der Langenharter Abschlussdiskussion der "Energiespardörfer" vor zwei Jahren , einem Projekt, das alle Stadtteile unter die Lupe nahm. In Langenhart, wo das Ergebnis für die nördlichen Stadteile präsentiert wurde, hatten sich die Bürger einen Heizungs-Nahwärme-Check gewünscht, bei dem ein Energieberater zu den Bürgern nach Hause kommt. Dass Heizungserneuerungen im gesamten Stadtgebiet notwendig sind, hatte die Erhebung der Altersstruktur von Heizkesseln ergeben, fassten die Organisatoren zusammen. Und wie steht es mit der Möglichkeit, von Öl auf Gas umzusteigen? Ewald Guggemos verweist darauf, dass in Teilen Rohrdorfs, so wie auch in anderen Gebieten in der Stadt, keine Gasleitungen für einen Wechsel zur Verfügung stehen und seines Wissens in Rohrdorf auch keine Verlegung geplant sei. Ein anderer Aspekt ist, dass, wie von anderer Seite zu hören ist, es bei der gesetzlich geforderte Umstellung auf 15 Prozent regenerativer Energien bei Heizungserneuerungen immer wieder vorkomme, dass dies Hausbesitzer vor finanzielle Probleme stellt. (mos)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein