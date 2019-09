von Karlheinz Fahlbusch

Trotz des Dauerregens hatten sich am „Tag des offenen Denkmals„ viele Interessierte zu den zwei Führungen von Werner Fischer am Adlerplatz eingefunden. Der versierte Kenner der Stadtgeschichte machte deutlich, dass auch in einer Kleinstadt wie Meßkirch in jeder Generation Häuser abgetragen wurden. Es wurde um- und neugebaut und jede Generation fand neue Lösungen und Baustile. Auf einen Blick kann man am Adlerplatz Gebäude aus viereinhalb Jahrhunderten finden: von der Weisenburg und dem Heiliggeistspital von 1550 bis hin zu Gebäuden des 17. bis 21. Jahrhunderts, beispielsweise der „Adler“, die Apotheke, das ehemalige Forstamt, das Geschäftshaus Walser und moderne Geschäfte.

Von Neo-Renaissance bis Jugendstil

Beim Rundgang fielen vor allem Gebäude der Neo-Renaissance auf, so zum Beispiel das Großherzogliches Forstamt und das neue Rathaus. Die Neugotik ist mit der evangelischen Kirche und der Conradin-Kreutzer-Schule vertreten und dem Jugendstil entstammen zahlreiche Gebäude in der Haupt-, Karl-,

Schul- und Bahnhofstraße, die meistens am rosa Verputz erkennbar sind. „Außerhalb der Innenstadt entstanden nach dem Krieg die viel Platz beanspruchenden Einkaufszentren mit Parkplätzen“, erläuterte Werner Fischer. Da habe man weitgehend auf Fenster verzichtet, um mehr Stellwände zu haben und um die Waren mit immer gleichem künstlichen Licht verkaufsfördernd zu beleuchten. Positiv merkte er an: „Statt der vor Jahrzehnten üblichen Flachdächer sind die neuesten Einkaufszentren wieder mit konventionellen Dächern gedeckt.“

50 Interessierte gehen mit auf Schlössle-Tour

Bei Andrea Braun-Henle waren es mehr als 50 Interessierte, die sich das Schlössle vom Keller bis zum Dach anschauten. Für Familien mit Kindern und Senioren gab es gleichermaßen viel zu entdecken. Das Schlössle steht heute im Hof des Renaissanceschlosses mit seinen drei Flügeln und ist ein Teil eines Vorgängergebäudekomplexes.

Andrea Braun-Henle führte im Schlössle vom Keller bis ins Dachgeschoss. | Bild: Günther Brender

Los ging es im Keller, der nur von der Hofgartenseite und gar nicht vom Schlössle aus zugänglich ist. Kaum jemand der Teilnehmer wusste, dass ein Keller vor dem Giebel des Schlössles unter der Erde in den Schlosshof hineinragt, man dort also auf einem Hohlraum steht. Im ersten Stockwerk erzählte Andrea Braun-Henle von Gottfried Werner von Zimmern, der Änderungen vornehmen ließ, weil Graf Christoph von Lupfen festgestellt hatte, dass die „dicke Schidmauer“ zu viel Platz brauche und eine „hilzerne Rigelwand“ doch ausreichen würde.

Heimatmuseum soll einziehen

Die Gesamtkonstruktion ruht nun auf Mittelwand und von rechts und links aufgelegten Deckenbalken, erzählte Braun-Henle weiter. Diese seien zu kurz, weil sie schon vorher zugeschnitten worden seien. Die neue Konstruktion sei aber nicht so stabil. Dies sei auch einer der Gründe, weshalb das Notariat ausziehen musste.

Geplant ist laut Braun-Henle nun die Einrichtung des Heimatmuseums im Schlössle. Für Staunen bei den Teilnehmern sorgte auch der Blick in den mächtigen Dachstuhl auf dem Dachboden aus der Werdenbergerzeit.