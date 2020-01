von Karl Mägerle

Eine besondere Ehrung ist Ernst Schroff bei der Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Heudorf zuteilgeworden: Der 87-Jährige ist seit 70 Jahren Mitglieder der Feuerwehr. Er war 1949 im Alter von 17 Jahren einer der ersten, die sich meldeten, um in Heudorf eine Feuerwehr-Abteilung aufzubauen. Jetzt fühlt er sich seit über sieben Jahrzehnte mit der Feuerwehr verbunden.

1978 bis 1987 Kommandant der Heudorfer Wehr

Stadtkommandant Theodor Füßinger fasste in einer Laudation die Stationen von Ernst Schroff in der Feuerwehr zusammen. 1977 wurde er zum Löschmeister und stellvertretenden Kommandanten ernannt und führte von 1978 bis 1987 das Kommando bei der Feuerwehr in Heudorf. Seit 1990 ist er in der Altersabteilung und verfolgt mit großem Interesse das Geschehen in der Abteilungswehr.

Sichtlich gerührt hörte Ernst Schroff die lobenden Worte, die an ihn gerichtet waren, und freute sich über den Geschenkkorb, den Abteilungskommandant Volker Kiene ihm zum Jubiläum überreichte.

Ernst Muffler seit 50 Jahren in der Wehr engagiert

Ein weiterer Jubilar war der ehemalige Ortsvorsteher Ernst Muffler, der seit 50 Jahren der Wehr angehört. Er war 1959 mit 18 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten und sehr engagiert dabei gewesen. 2004 wurde er zum Hauptfeuerwehrmann befördert und wechselte nach 46 Jahren zur Altersabteilung. Auch seine Verdienste wurden mit einem Geschenk gewürdigt.

Stellvertreter Gerhard Fritz hört nach 33 Jahren auf

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Abteilungskommandant Volker Kiene erinnerte daran, dass der langjährige Stellvertreter Gerhard Fritz nach 33 Jahren sein Amt zur Verfügung stellt. Bei der Neuwahl wurde Kiene für weitere fünf Jahre bestätigt, für Gerhard Fritz wurde Sascha Probst als neuer Stellvertreter gewählt.

Wehr braucht Verstärkung und will um Jugendliche werben

Volker Kiene warb um Verstärkung für die Wehr: Die Abteilungswehr Heudorf sei mit derzeit 17 Aktiven und 10 Mitgliedern aus der Altersabteilung besetzt. Er bat die Wehrmänner, bei den Jugendlichen im Dorf Werbung zu machen.

Fünf Wehrmänner machen Weiterbildung zum Gruppenführer

An der Weiterbildung zum Gruppführer nahmen im vergangenen Jahr fünf Wehrmänner teil. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Dominik Brugger befördert. Insgesamt hatte die Wehr vier Einsätze, in der Hauptsache bei Verkehrsunfällen. Sehr abwechslungsreich waren die 20 Probenabende, die teils auch mit der Gesamtgruppe Nord mit Rohrdorf, Langenhart und Heudorf durchgeführt wurden. Interessant war die Übung im Brandcontainer in Meßkirch. Die Arbeitseinsätze im Dorf und beim Umbau des Gemeindehauses wurden tatkräftig unterstützt.

Stadtkommandant bittet darum, Lehrgänge zu besuchen

Stadtkommandant Theodor Füßinger bat darum, die angebotenen Lehrgänge zu besuchen. Hier gehe es stets um aktuelle Technik und die Sicherheit jedes Feuerwehrmanns im Ernstfall stehe im Vordergrund.