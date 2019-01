Wo wohnt eigentlich die Demokratie? Wo begegnet sie Kindern in ihrem Alltag und wie sieht ein Leben ohne Demokratie aus? Darüber tauschten sich die Schüler der Rohrdorfer Grundschule mit der Künstlerin Carola Riester aus. Seit November trifft sie sich mit den Kindern, um diesen Fragen nachzuspüren und die Ergebnisse in Tonaufnahmen festzuhalten. Die Kinder setzen ihre Eindrücke in Zeichnungen um. Daraus produziert Carola Riester einen 45-minütigen Animationsfilm, der im Rahmen des Kulturschwerpunkts „Demokratie und Freiheit“ des Landkreises Sigmaringen gezeigt wird. Hier ein Ausschnitt:

Video: Carola Riester

Schüler finden Presse- und Informationsfreiheit wichtig

„Wir dürfen frei reisen und anziehen und sagen, was wir wollen“, erklärt Maxim die Vorteile der Demokratie. In manchen anderen Ländern sei das nicht so. Wenn man dort etwas in der Zeitung schreibe, was dem Präsidenten nicht passe, dann könne man ins Gefängnis kommen, sagt ein anderer Viertklässler. Die Presse- und Informationsfreiheit finden die Schüler sehr wichtig. In Deutschland könne man jede beliebige Zeitung kaufen und darin lesen. Lukas meint: „Wenn ich etwas für den Unterricht brauche, zum Beispiel für Geschichte, kann ich im Internet googeln." Er finde es toll, an so viele Informationen heranzukommen.

Fabian, Bastian, Joel und Lukas (vorne, von links) entwerfen Fahrzeuge und Bauten der Zukunft für den Animationsfilm. | Bild: Michelberger, Isabell

Bei manchen Themen gehen die Meinungen auseinander

Beim Thema Schuluniformen sind die Dritt- und Viertklässler unterschiedlicher Ansicht. Einige betrachten es als Freiheit, anziehen zu können, was sie wollen. „Bei uns haben Uniformen eine schlechte Vergangenheit“, meint Tara Luna. Lena andererseits findet: „Es ist zwar nicht so toll, wenn jeder das Gleiche anhat. Man kann dann aber niemanden wegen der Kleider beleidigen."

Julia und Tara Luna (von links) zeichnen konzentriert Figuren, mit denen Carola Riester den Animationsfilm gestalten kann. Tara Luna trägt einen Hörschutz, um sich nicht ablenken zu lassen. | Bild: Michelberger, Isabell

Kinder sollen lernen, andere Ansichten zu akzeptieren

In verschiedenen Gruppen von der ersten bis zur vierten Klasse diskutierte Carola Riester mit den Grundschülern Aspekte der Demokratie: die Meinungsfreiheit, das Wahlrecht, die Presse- und Informationsfreiheit, die Reisefreiheit sowie das Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrecht. „Mir war es wichtig, die Meinungen der Kinder nicht zu bewerten“, erklärt Carola Riester. So durfte jeder erst einmal frei äußern, was er dachte, wenn er dabei andere nicht beleidigte. „Bei diesem Projekt darf man auch ruhig lernen, den anderen ihre Meinung zu lassen“, beschreibt die Künstlerin einen wichtigen Aspekt der Diskussion. Carola Riester freut sich über die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Leiterin Daniela Fersch habe sich sehr kooperativ gezeigt und ihr Raum geboten, um das Projekt mit den Kindern in den Freistunden eigenverantwortlich zu realisieren.

Diskussionsrunde mit Verantwortungsträgern geplant

Für den Filmabend am 10. April im Seminarraum des Meßkircher Schlosses haben sich die Schüler und Carola Riester etwas ganz besonderes einfallen lassen: "Wir wollen eine Sitzung machen", erzählt Nele. Konkret bedeutet das: Die Dritt- und Viertklässler wollen nach der Vorführung ein paar Besucher in einen Gesprächskreis bitten. Das sollen am besten Verantwortungsträger wie der Bürgermeister, die Grundschulleiterin oder der Ortsvorsteher sein. Mit ihnen möchten die Schüler darüber diskutieren, was Demokratie für das alltägliche Umfeld bedeutet. Die Aktion soll betonen, dass auch Kinder gestalterisch an der Demokratie mitwirken können und dass sie eine Meinung haben, die ernstgenommen und respektiert werden sollte, erklärt Riester.