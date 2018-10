Tiere spielen in der Bibel mitunter eine große Rolle. Mit fünf dieser Tiere beschäftigten sich beim Kinderbibeltag 61 Jungen und Mädchen im Herz-Jesu-Heim und anschließend an lebenden Tieren in der Reute-Mühle bei Überlingen. Wie immer organisierte ein ökumenisches Team aus Mitarbeitern der evangelischen und katholischen Kirche die Aktion.

Vorbereitung zur Erstkommunion

Mit welchen Erwartungen Eltern und Kinder zum ökumenischen Bibeltag kamen, machen einige Stimmen deutlich. Christine Schlegel aus Meßkirch hatte ihren acht Jahre alten Sohn Simon angemeldet. Sie findet, dass dieser Tag ein wertvoller Schritt bei der Vorbereitung zur Erstkommunion im nächsten Jahr darstellt. Ganz generell hält die Meßkircherin den jährlichen Bibeltag für eine "tolle Aktion für Kinder".

Hautnah an Bibel herangeführt

Diese Einschätzung teilt Marc Wischnewski. Der Treppenbauer aus Meßkirch hatte seinen fünf Jahre alten Sohn Jona ins Herz-Jesu-Heim begleitet. Er legt Wert darauf, dass Jona auf kindgerechte Weise "hautnah" an die Bibel herangeführt wird. Der acht Jahre alte Mark Futterer aus Krumbach interessiert sich ohnehin für Tiere. Noch mehr interessierte ihn, welche seiner Freunde ebenfalls beim Bibeltag mitmachen würden.

Einführung in Welt der biblischen Tiere

Birgit Stefeck von der evangelischen Gemeinde gehört zu dem vierköpfigen Organisationsteam, das sich seit fast einem Jahr mit den Vorbereitungen für diesen Tag beschäftigte. Zunächst wurden die Jungen und Mädchen den einzelnen Gruppen zugeteilt. Stefeck: "Die Gruppen werden nach Alter zusammengestellt, damit wir die Kinder altersgerecht in die Welt der biblischen Tiere einführen können." Nach der Anmeldephase herrschte im großen Saal gespannte Erwartung.

Start mit fröhlichem Gebetslied

Als alle Jungen und Mädchen im Kreis zur Eröffnungsrunde auf dem Boden saßen, schlug die Stunde für Gaby Martin, die ebenfalls zum Vorbereitungsteam gehört. Sie verstand es sofort, die Aufmerksamkeit ihrer jungen Zuhörer zu wecken. Sybille Konstanzer stimmte einige fröhliche Gebetslieder an. Danach war es soweit: die Umschläge wurden ausgeteilt.

25 Helfer sind mit dabei

Insgesamt hatten fünf Tiere den Sprung in den Kinderbibeltag geschafft: Esel, Taube, Fisch, Schaf und Kamel. In den Umschlägen befanden sich die Puzzleteile, die die jungen Bibelforscher zusammensetzen sollten, um zu erfahren, was ihr Tier ist. Für die Betreuung der Kinder standen 25 Helfer bereit.

Bibel, Kinder und Ökumene Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften in Meßkirch ist seit Jahren fest im Gemeindeleben verankert. Darin sind sich die Organisatorinnen der Kinderbibeltage, Sybille Konstanzer von der katholischen und Birgit Stefeck von der evangelischen Gemeinde, einig. Birgit Stefeck sagt: "Die gemeinsamen Kinderbibeltage sind sowohl Ausfluss als auch Antrieb für die ökumenische Basisarbeit in Meßkirch." Sybille Konstanzer betont, dass es sich bereits um den 20. Kinderbibeltag in fast jährlicher Reihenfolge handle: "Einmal gab es zwei Aktionen dieser Art in einem Jahr, in einem anderen Jahr fiel der Kinderbibeltag aus."

Ihr mache der Kinderbibeltag viel Freude, weil es Spaß mache, mit den Jungen und Mädchen gemeinsam ein biblisches Thema zu erarbeiten. Dabei waren die Vorbereitungsarbeiten für dieses Mal besonders umfangreich, weil es laut den Organisatorinnen zum 20. Geburtstag etwas Besonderes geben sollte. Das war dann der nachmittägliche Ausflug zur Überlinger Reute-Mühle. Für Sonntag waren neben Eltern und Kindern auch die über 150 Mitarbeiter eingeladen, die in den vergangenen 20 Jahren die Kinderbibeltage aktiv unterstützten.

