von Manfred Dieterle-Jöchle

In zehn Kneipen heißt es am Freitag, 15. November ab 21 Uhr wieder „Meßkirch tanzt“. Einlass ist ab 20 Uhr. Wer tanzen will, zahlt einmal Eintritt und kann dann in den beteiligten Lokalen Musik der unterschiedlichsten Musikrichtungen anhören. Dass das Konzept ankommt, war im April zu erleben, als es ebenfalls eine solche Musikveranstaltung in der Stadt gab. Auch im Frühjahr strömten Hunderte in die Meßkircher Lokale, um gemeinsam mit Freunden einen geselligen Abend zu verbringen und dabei zu den verschiedensten Musikstilen zu tanzen. Zwischen Schlager, House, Oldies oder Heavy Metal waren so ziemlich alle Musikstile vertreten. Veranstaltet wird die Musiknacht am Freitag wieder maßgeblich von Christian Biehler.

Wer wo auflegt

Und in diesen Meßkircher Kneipen soll am Freitag musikalisch die Post

abgehen: Im Holzwurm werden die beiden Discjockeys (DJ) T-Rex aus Ulm und DJ Blaze aus Sigmaringen für Hip-Hop-Sound sorgen, wie auch schon im April. DJ T-Rex gilt als Workaholic der deutschen DJ-Szene. Er gehört zum DJ-Team der Panda Party, der größten Partyreihe in der Republik, wie es in der Ankündigung heißt. Als Club-DJ breite er sein Spektrum an Musik weit über die aktuellen Hits und Classics des Hip-Hop & Rhythm and Blues aus. Im Grünen Baum gibt es Mash-Up-Sounds auf die Ohren. Nach der guten Resonanz im Frühjahr werden DJ Beestyle und DJ Sautitsch hier wieder alle denkbaren Musikrichtungen ineinander mischen. DJ Beestyle unterscheide sich von seinen Kollegen, weil er auf seinen vier Turntables und am Drumpad keine fertigen Mash-ups spiele, sondern die Songs live remixe. Charts und Elektro hat DJ Philhouse aus Ehingen im Boulevard-Café im Angebot. Er sei seit vielen Jahren in Clubs sowie auf Partys und Festivals im süddeutschen Raum aktiv. Mit seinem eigenen Mix aus Charts, Clubsound und Electro begeistere er die Partygäste.

Im Viva nicht mehr wegzudenken sei die Keep-it-Real-Crew, wie Christian Biehler sagt. Reggae und Dancehall wird es hier zu hören geben. Die Musikgruppe ist auch bekannt durch das Reggae-Festival „Keep it real Jam“ sowie Konzerte in ganz Deutschland und quer durch Europa. Die Musik-Crew sei ein eingespieltes Team und decke sämtliche Facetten jamaikanischer Tanzmusik ab. Im Fässle wird es eine 90er-Party geben. Dazu wurde DJ MC Luvin aus Tübingen eingeladen. Wild gemischte Musik aus dem Zeitalter der 90er Jahre soll es hier am Freitagabend geben. Zehn Jahre jünger sind die Titel in der City Bar. Zur 80er-Party lädt hier DJ Fettnan aus Tübingen. Der seit mehr als 20 Jahren erfahrene DJ wird für Classic-Sounds auf Vinyl sorgen. Und im Beer Bar Bärle gibt es rockige Gitarrenmusik. DJ G.A.S. (Schweiz) wird hier für die richtigen Töne sorgen. Marc Glatz (44), alias DJ G.A.S., beschäftigte sich bereits mit acht Jahren schon leidenschaftlich mit Musik. Ab 1995 hat er sich als DJ ins Nachtleben gestürzt und legt seither in verschiedenen Clubs und auf Festivals auf. Er nahm bereits mit acht Jahren Schlagzeugunterricht und fing nebenbei noch an, Gitarre zu spielen.

In der Wunderbar wiederum wird der Meßkircher DJ kaufe auflegen. Bereits von Anfang an ist Jürgen Kaufmann alias DJ kaufe als Lokalmatador während den Meßkircher Kneipennächten aktiv. Er wird auch dieses Mal wieder mit Party-Schlagern in der „Wunderbar“ für Stimmung sorgen. Seinen ersten Einsatz als DJ hatte er bereits vor mehr als 20 Jahren in Partyzelten während der Fasnet. Danach folgten immer mehr Engagements, unter anderem in der Meßkircher „Lounge Royal“, der Diskothek „Ritterhof“, im „Chaos Club“ in Gosheim und vielen weiteren Musikkneipen in der Region. Er wird auch für Großveranstaltungen wie etwa große Narrentreffen oder Mottopartys gebucht. Im Metropol wird der Stuttgarter DJ und Produzent N3FF unter anderem mit Indie und Rap sein Bestes geben. Schließlich gibt es im Speckbrettle erneut Oldies mit DJ Elle. Gute Laune sei bei dem erfahrenen DJ von der Alb Programm. Von Abba bis Zappa, über die Beatles, die Rolling Stones und deutsche Klassiker von Grönemeyer bis Udo Lindenberg werde er alles spielen, was gute Laune macht und zum Tanzen anrege.