Meßkirch vor 36 Minuten

Coronavirus: Conrad-Gröber-Haus in Meßkirch soll Notklinik werden

Das Pflegeheim in Meßkirch wird bereitgehalten, um im Bedarfsfall Corona-Patienten mit leichten Symptomen aufnehmen zu können, falls die Zahl an Neuinfizierten weiterhin stark ansteigt. Die Bewohner des Conrad-Gröber-Hauses ziehen kommende Woche in das neu gebaute Caritaszentrum in Meßkirch um.