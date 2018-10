Die Aktion „wunder hunger“ hat über 80 Besucher in das Museum im Ifflinger Schloss in Fridingen gelockt. An fünf verschiedenen Aufführungsorten gab es szenische Lesungen, Theater, Musik und Film. Die Initiatoren des künstlerischen Events, Christof und Jeremias Heppeler, gingen den heimatlichen und historischen Spuren von Fridingen nach und legten neue Fährten.

Zahlreiche Besucher drängten sich im Ifflinger Schloss, um die Aktionen von Christof und Jeremias Heppeler mitzuerleben. Bild: Isabell Michelberger

Ein wichtiger Fridinger Mensch stand an diesem Abend im Zentrum: der Künstler Hans Bucher. Er galt den Heppelers als Inspirationsquelle und Auftrag. So vielfältig sich Bucher im kulturellen Leben Fridingens betätigte, so vielfältig gestalteten Vater und Sohn Heppeler ihre Aktion. Mit dabei, vor Ort und im Film, waren die beiden Schauspieler vom Theater Lindenhof in Melchingen, Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn.

Auf dem Platz vor dem Ifflinger Schloss zelebrierten Jeremias Heppeler (von rechts) und Christof Heppeler einen Dialog zur Hexenverfolgung. Bild: Isabell Michelberger

Mit szenischen Lesungen, Gesang, Theater, Film, digitaler Malerei und elektronischem Klang traten die vier Protagonisten das kulturelle Erbe in der Stadt an, das keiner so stark prägte wie Hans Bucher. Er war, wie Christof und Jeremias Heppeler in ihrem Buch schrieben, das parallel zur Aktion erschien: „Kunstmaler, Landschaftsmaler, Wirt, Heimatforscher, Bruttler, Enthusiast, Lehrer, Vorbild, Förderer, Vereinsgründer, Mooler, Katalysator, Restaurator, Inspirator, Naturschützer, Heimatschützer, Fasnetsfreund, Querdenker, Kämpfer, Nichtvergesser, Prophet im eigenen Land“. Diese Aufzählung gibt wieder, in welch vielfältiger Weise Hans Bucher Denkanstöße gab, die Geschichte von Fridingen gestaltete und bewahrte sowie die Kreativität in der Stadt nachhaltig pflanzte.

Im rappelvollen Gasthaus "Zum Scharf Eck" amüsierten die beiden Schauspieler Gerd Plankenhorn (rechts) und Berthold Biesinger. Bild: Isabell Michelberger

Nach einem Begrüßungssekt im Erdgeschoss des Museums strömten die Besucher in die Schlosskapelle, woher Gesang zu hören war. Beim Näherkommen entdeckten die Zuhörer Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn, die von der kleinen Empore herunter sangen. Der kleine Innenraum verstärkte die Stimmen der beiden Schauspieler so stark, dass man den Eindruck bekam, es sänge ein kleiner Männerchor.

Christof Heppeler betonte die Stimmung

Zwei Stockwerke höher, im größeren Saal, strömten verschiedene Reize auf die Besucher ein. Ein Bildschirm zeigte Filmaufnahmen von Hans Bucher aus dem Donautal und Filmsequenzen mit Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn, die in die Rolle von zwei Freunden schlüpften: einer, der in Fridingen geblieben war, und einer, der zurückkehrt. Die schwäbischen Dialoge waren knapp, doch sprachen sie Bände. Zwischendurch verwandelte sich das bewegte Bild in eine Zeichnung. Christof Heppeler betonte die Stimmung durch einen elektronischen Sound, den er einer selbst gebauten und verkabelten Installation entlockte.

Zwei maulige Straßenkehrer

Als maulige Straßenkehrer begleiteten die beiden Schauspieler die Besucher hinaus, wo Jeremias Heppeler, auf einem großen Findling stehend, in die Rolle seines Uropas hineinschlüpfte, der seinem Enkel erzählte, wie eine Frau als Hexe erschlagen wurde. In breitestem Dialekt und den Sachverhalt nur in Satzfetzen erzählend, brachte das Gespräch einerseits zum Lachen, andererseits ließ die Unbeholfenheit des Sprechenden die Grausamkeit der Geschichte erahnen.

Gäste haben viel Vergnügen

Im Gasthaus „Zum Scharf Eck“ zogen Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn wieder die Aufmerksamkeit auf sich und ließen im bruddligen Schlagabtausch Fridinger Ortsgeschichte und Originale Revue passieren. Die Gäste hatten viel Vergnügen bei dieser Erinnerung an Vergangenes und erhielten Gesprächsstoff für den Rest des Abends.

Texte lassen sich nachlesen im Buch „wunder hunger“ von Christof und Jeremias Heppeler. Eine weitere Veranstaltung ist am Samstag, 8. November um 19 Uhr.

Hans Bucher als Kulturschaffender Hans Bucher wurde im 28. Februar 1929 in Fridingen geboren. Nach einer Malerlehre in Tuttlingen begann er ab 1949 sein Kunststudium. Nach dem frühen Tod seines Vaters brach er das Studium ab und kehrte nach Fridingen zurück. Hier übernahm er die elterliche Wirtschaft „Zum Scharfeck“ und war unermüdlicher Kulturschaffender in der Stadt. Hartnäckig blieb er seinen gegenständlichen Motiven und den Landschaftsansichten vom Donautal und der Region treu, obwohl dies an den Akademien verpönt war. Hans Bucher setzte sich für die Belange der Stadt und ihrer Tradition ein. Er war Initiator der Freilichtbühne Steintäle, gründete den „Scharfeck-Kreis“, eine Gemeinschaft musisch und künstlerisch begabter junger Menschen, deren besondere Fähigkeiten er entdeckte und förderte. Bucher war Heimatpfleger der Stadt, Gründer des Heimatmuseums und künstlerischer Berater bei der Gestaltung des Narrenschopfs Bad Dürrheim. Er unterstützte maßgeblich die Gründung des Heimatkreises Fridingen und die Eröffnung des Museums Oberes Donautal im Ifflinger Schloss. Darüber hinaus hat er sich stark für den Schlossumbau eingesetzt und dafür, dass die gotische Fensterbänke und Laibungen im Schloss erhalten blieben. „Das sorgte damals für große Furore“, erklärte der Zeitgenosse von Bucher. Denn die gotischen Fenster mussten aus dem frisch renovierten Gebäude wieder herausgearbeitet werden. Doch nun geben sie dem Gebäude sein markantes Aussehen. Bucher hatte den Blick für historisch Wertvolles in der Heimat und setzte seine ganze Energie daran, dieses zu bewahren. Im Jahr 2002 starb er nach einem Herzanfall, den er während einer Vernissage in Hausen im Tal erlitten hatte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein